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金色年華老人中心 給大家拜年啦！

新澤西訊
中心1月生日party的四位壽星合影
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位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，一直得到大家廣泛的認可和好評，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。中心不斷改善基礎設施，更新設備，力求把最好的設施和服務呈現給大家。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。中心還有多名會中文的工作人員包括醫護人員竭誠為華人朋友們服務。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築和最新的設施為大家服務。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴，超市購物等豐富老人們的生活。

來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您，讓生活的每一天都更精彩！

中心去年12月份生日party的七位壽星大合照
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新州 華人 華為

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