偷客戶118萬 新州房地產律師判刑10年

新澤西州 當局表示，哈茲萊特(Hazlet)地區被吊銷執照的中年房地產 律師薩拉米(Steven H. Salami)承認從數十名客戶手中竊取近 118萬元，上周由法官宣布判處10年監禁。

蒙茅斯郡檢察官辦公室(Monmouth County Prosecutor's Office)公布，法官還命令49歲的薩拉米將被盜走資金，全數還給新澤西州律師客戶保護基金(New Jersey Lawyers’Fund for Client Protection)，該基金已將款項還給受害客戶。

蒙茅斯郡檢察官辦公室明確指出，第一階段的調查重點鎖定2019年4月至8月期間，遭騙走近30萬元的四名客戶。

調查人員表示，警探發現，薩拉米透過多筆房地產交易向每位客戶收取資金，並將這些錢存入託管帳戶；收了錢後，薩拉米並沒有依照約定完成領錢受託的工作，甚至讓客戶錯過房屋成交日、導致交易無效以及其他麻煩問題。

蒙茅斯郡檢察官辦公室並且表示，薩拉米於2019年10月被捕，有關當局又發現另外數十名受害者。大陪審團因此於2021年7月對薩拉米提起63項控訴。

官員表示，薩拉米2024年10月終於對二級金融犯罪協助罪認罪。

新澤地方媒體NewJersey 101.5報導，根據法庭文件，薩拉米將偷來的近 58萬8000元花在自己身上。他的辯護律師在法庭上表示，薩拉米在行騙前幾年，染上嚴重的藥物濫用和賭博問題。