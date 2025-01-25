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今年最熱門房市 費城都會區列全國第五

編譯周芳苑／綜合報導
費城都會區房市火熱。(特派員黃惠玲／攝影)
費城都會區房市火熱。(特派員黃惠玲／攝影)

在住房可負擔性比起鄰近地區好、待售房屋供不應求等因素下，費城住房競爭力在全美名列前茅；在房地產交易平台Zillow的2025年最熱門市場排行榜上，費城都會區排名第五。

Zillow以各地房價增長、房屋銷售速度、新創就業機會與新建房屋許可數量的比較預測等為依據，對全美50個人口最多都會區進行房屋市場競爭力排名。

Zillow資深經濟學家迪沃蓋(Orphe Divounguy)說，費城住房供需差距縮小，但縮小速度不像其他市場那麼快；此外，費城未大量蓋房子，有助於排名往前推進6名，買家之間競爭激烈。

費城去年12 月待售屋供應量比前一年同期增加5.5%，全美則大增16.8%。截至去年12 月，當地待售屋供應量比疫情前下降 46%，降幅比全美25%大得多。

費城其他條件如可負擔性、就業機會增加速度比新屋建造許可發放速度快等，也都助長住房需求。

由於需求強勁，在費城買房必須快速做出決定。Zillow分析，費城房屋從掛牌到收到買家報價約21天，比全美37天短。

費城房地產經紀人德施勒(Erica Deuschle)說，2024 年房屋掛牌到成交時間平均一周，而定價合理、外觀漂亮的房屋一天內就賣出。費城有優秀學校、偉大文化、還有大學和醫院，是很棒的城市。當地多年來住房供應一直偏低，在可預見的未來將面臨庫存短缺。

房貸利率走高持續助長待售房供應偏低。房地美(Freddie Mac)稱，1月中 30 年期固定房貸利率平均攀至 7% 以上；線上貸款平台 LendingTree資深經濟學家全諾(Jacob Channel) 預計，2025 年利率仍相對高而不穩定，先前以低利購屋的屋主惜售房子。

由於待售房屋量偏低，費城賣家佔上風，對買家相對不利。

Home Journey Realty 經紀人兼老闆李(Tony Lee) 說，短期內房價和利率還不會下降，目前房屋出售往往收到多個報價，預計2025 年費城房屋銷售將增加。他建議想買房的人不要等。

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