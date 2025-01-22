費城中華公所舉行2025新屆職員就職典禮

在陳永豐主任鑒證下，新任卸任董事長進行印鑒交接。右至左依次為：林興、張善星、陳永豐、徐福群、麥鵬

1月16日中午，費城 中華公所假會址內舉行新屆職員就職典禮，臺北駐紐約經文處陳永豐主任、黃儷萱主任、王鈺淇副主任一行到場祝賀。費城傳統九大僑團及眾多社區領袖出席觀禮。

陳永豐表示，來到費城感到格外榮幸開心，費城僑胞熱情親切，中華公所是僑社的中流砥柱，擁有經驗豐富的優秀領袖，讚賞中華公所每年主辦的參加美國國慶獨立日遊行活動，對華人 在美地位的提高影響深遠，讓政府官員看到華裔 作出的貢獻。疫情 過去了，感恩大家都平安度過，農曆新年蛇年即將到來，祝福各位福星高照，好事連連。與此同時，他向新任及卸任董事長頒發了僑務委員會徐佳青委員長的感謝狀及賀狀，殷盼繼續努力，為會務發展再作貢獻。

卸任董事長林興、麥鵬感謝在其任職中，各界僑領給予的幫助，並作了過往一年的會務報告。總顧問陳姿發言，感謝四科職員通力合作，同心同力，任勞任怨，同時感恩前輩來美開天闢地，給子孫後代留下這麼好的會所。展望未來，冀望繼續發揚中華公所龍頭大哥的作用，為華埠 謀福祉，共創和諧繁榮的未來。

新任董事長徐福群擁有豐富的社區服務經驗，他感謝各位對其的信任，任重道遠，會繼續傳承弘揚中華文化，積極融入主流社會，提高華人地位，回饋社區，團結一切可以團結的力量，再創高峰。新任董事長張善星表示將協手合作，共負重擔，群策群力，令華埠發展更加繁榮興旺，多姿多彩。

在陳永豐鑒證下，新任及卸任董事長進行了印鑒交接，新屆四科職員宣誓就職。他們表示，將繼續履行團結僑胞、服務社群的職責，竭誠心意把會務辦得更好。