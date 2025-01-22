費城僑學界聯席會議蛇年新春團拜宴會

馬蕭蕭副總領事、潘焱主任、費城市議員Mark Squilla與僑學界共同主席們向嘉賓敬酒

「龍蛇起舞，瑞蛇迎春」，大費城 僑學界聯席會議（下簡稱「僑學界」）於1月19日，假南費城華達大酒樓舉行蛇年新春團拜會。中國駐紐約總領事館馬蕭蕭副總領事、潘焱僑務主任、向裕韜領事，費城政府官員、各界首領、中西嘉賓400多人齊聚一堂，金蛇傳福送吉祥，相互道賀，共同期待一個充滿智慧、好運和成功的蛇年。

在雄壯的中美兩國國歌聲中，團拜宴會拉開帷幕。賓州 華人協會富貴軍樂團軍鼓表演開場，響亮的鑼鼓聲承載著滿滿的祝福，為嘉賓們送上美好生活的真誠祝願。

馬蕭蕭副總領事代表紐約總領事館向費城僑胞帶來新春的誠摯祝願，他表示，很高興與費城僑胞們喜迎新春，這是其第一次參加費城僑界的活動，無論是忙前忙後的僑領義工，還是歡聚一堂的僑界朋友，都讓其感受到了過年的喜慶及聯席會議的團結風貌。2024年是聯席會議繼往開來、團結進取的一年，成立廿周年風華正茂，熱愛祖籍國，熱烈慶祝新中國成立75週年，一顆顆赤子之心伴隨著五星紅旗在費城上空冉冉升起，高高飄揚。通過各種慶祝活動，修築中美民間友好橋樑，大家甘為孺子牛，竭誠服務僑胞，協助總領館把“暖心包”發放到同胞手中，把領事進社區活動辦到同胞門口，把祖籍國的牽掛和關愛送到同胞心中。展望新的一年，中美關係迎來新的歷史起點，中國也將在進一步全面深化改革中開闢中國式現代化的廣闊前景，相信聯席會議及廣大同胞們將繼續發揚自強不息的民族品格，弘揚中美友好歷史傳統，為中美關係健康穩定作出更大貢獻。祝聯席會議會務興隆，祝偉大祖國繁榮昌盛，祝中美關係行穩致遠，祝嘉賓們幸福安康，萬事勝意。

費城僑界代表費城福建同鄉聯合會會長鄭麟、學界代表天普大學學生會主席趙哲致辭表示，每逢佳節倍思親，衷心祝福祖籍國的天更藍、水更清、山更綠，人民的生活更加美滿幸福，山河無恙，人間皆安。賓州州長亞裔 事務委員會執行主任Razin Karu、賓州參議員Sharif Street、州議員Keith Harris、費城市議員Mark Squilla、費城華埠 發展會執行主任陳國賢等分別上臺發言，祝願嘉賓們吉祥如意，所有人都能在蛇年裡實現夢想，擁抱幸福。

大費城僑學界秘書長黃偉星致答謝詞，感謝大家抽出寶貴時間參加僑學界的新年慶祝活動，並送來花籃祝福，深情厚意榮感於心。費城僑學界走過了不平凡的廿年，在歷屆共同主席們的共同努力下，在各位元老們的指導下，緊密合作，注重辦實事，推動社區的安定繁榮，發展與合作。蛇年象徵智慧與靈動，蛇年好兆頭，新的一年開啓新的希望，祝各位喜氣盈門，好運不斷。

文藝節目表演中，《吉祥中國年》《故鄉的目光》《新春送福送吉祥》等表達對新年美好願景的歌曲及舞蹈，以及中華武術表演，好朋友老人中心 的功夫扇，給團拜會帶來了濃濃的節日氣氛。寓意蛇年新春蓬勃生機，幸福書寫人生新篇章。團拜會由張天晨、楊笑笑擔任主持。