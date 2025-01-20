76人球場留南費城 華埠餐飲業謹慎觀望

76人新球場放棄在華埠興建，費城華埠餐飲業對未來發展憂喜參半。(訪問費城官網截圖)

賓州費城 的「76 人新球場」(Sixers)興建地點將由華埠 改為南費城，華埠餐飲業者對此雖鬆了一口氣，但對餐廳未來仍存擔憂，正謹慎觀望前景。

1970 年代以來，在高速公路Vine Expressway、東市場(East Market)以及會議中心(Convention Center)等建設陸續進駐下，華埠社區失去25%土地，也因此，近幾十年來一直拒絕興建賭場和費城76人球場計畫。得知球場另覓他處後，華埠餐廳老闆在鬆口氣後，也開始對社區未來多所思考。

餐廳EMei和TingTing經營者曹丹(Dan Tsao，以下均為音譯)說，他覺得鬆了一口氣；沒有這個重大外部因素擾亂業務增長，便可全心全意專注於建設和發展。

另一餐廰Bai Wei餐廳的老闆陳傑克(Jack Chen)說，華埠須保持警惕，利用這次讓球場另覓他處的勝利，來增強抵禦未來發展壓力的能耐。

2020年1月以來，華埠人流持續下降，一方面是疫情 爆發初期出現一波仇外情緒，此外也受到其他因素影響，例如前川普政府對中國公民的簽證政策越來越嚴、中國金融危機，還有因疫情爆發而有大量中國家庭遷入郊區等。

疫情期間暴力和反亞裔仇恨事件等負面新聞，讓許多家長重新思考是否要將孩子送到費城；中國經濟衰退也為華埠帶來衝擊。

餐廳Dim Sum Garden老闆宋莎莉 (Sally Song)對76人球場落腳他處，感到憂喜參半，她說，在華埠蓋球場可能帶來人流，也可能導致人們走避施工地區，結果好壞很難說。

餐廳老闆尹艾倫(Ellen Yin)計畫2 月3 日在所經營的High Street舉行募捐活動，支持亞裔美國人聯合會(Asian Americans United)；她表示，球場另覓他處讓人們對華埠未來有了新疑問。

尹說，拯救全美華埠的活動人士葛莉斯.楊(Grace Young)稱，費城華埠是全美最瀕危的華埠之一，球場之爭只會耗盡社區資源，如今計畫改變值得慶祝，但她希望要為這個非常重要的商業區，優先考慮制訂完整發展方案，且不要拖延。