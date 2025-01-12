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賓州高官加薪 州長年薪蟬聯全國第2高

記者張聲肇／綜合報導

賓州議員去年底通過217個法案，今年初起生效，包括州政府高官加薪和健保給付項目增加。其中2025年起，州長夏皮洛、州議員和法官一律加薪3.5%，且每年隨聯邦政府公布的通膨率自動調整。

美聯社說，這是連續第四年，高階公務員加薪幅度超過民間企業員工時薪的漲幅，去年高官加薪7.8%，更是1995年來最大漲幅。

夏皮洛州長的年薪24.6萬，可望保住「全國第二高薪州長」的排名。副州長戴維斯、財政廳長加瑞提(Stacy Garrity)、稽查長德富爾(Tim DeFoor)、檢察長當選人山戴伊(Dave Sunday)的年薪，均在20萬以上。

其他該州在新年度生效的新法，還包括從今年10月起，賓州警員、消防員、急救員不必提出「非正常工作情況」證明，就可領取「後創傷壓力傷害」補償津貼。這是修訂1915年有關法律的結果。

此外，賓州聯邦醫療補助及州政府主辦的醫療保險計畫，都會自動支付檢測癌症等疾病生物指標的費用。美國癌症學會幹部葛瑞可(Donna Greco)說，健保增加這個項目，可讓更多賓州人民及早獲得有助醫療癌症和其他長期疾病的信息。

化驗身體組織或體液的費用動輒數千，如保險能夠支付，不但可替受保人省錢，更能提升治療效率。

賓州新年生效的新法還有醫療補助計畫提供受保人免費妊娠服務，主要受惠方是非裔女性，減低流產及嬰兒死亡率。法案提案人瑟法斯(Morgan Cephas ，民主黨-費城)說，過去，由於醫療補助計畫不含妊娠照護，統計學上更具懷孕風險的非裔女性和其他族裔之間，有巨大的懷孕成果差距，新法可讓受保人獲得更佳心理與生理照護。

育嬰福利的新法，容許新生兒父母，若養不起或有心理障礙，可將新生兒交予緊急照護中心，讓下一代有機會找到更好的收養家庭。

賓州 癌症 醫療保險

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