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新州森林發現冰箱 內藏無名女屍待指認

編譯周芳苑／綜合報導
新州州警公布無名女屍身上的刺青，希望民眾提供線索。(新州州警提供)
新州州警公布無名女屍身上的刺青，希望民眾提供線索。(新州州警提供)

新澤西州開普門郡(Cape May County)丹尼斯鎮(Dennis Township)的貝爾普蘭州立森林(Belleplain State Forest)，出現一個冰箱，裡面竟然有具女屍，警方公開尋求確認死者身分；初步研判死者是白人或西語裔女性。

女屍於去年聖誕節前的12月22日被發現，身上有刺青、身旁有瑜伽墊，警方希望藉由這些蛛絲馬跡可盡快辨識女子身分。

調查人員研判，死者是白人或者西班牙裔女性。身高約5呎1吋，有兩個獨特的刺青，分別是右肩胛骨上有一條錦鯉、左邊肋骨從胸部延伸到臀部有一個玫瑰花，刺青線條精細。

警方並且表示，現場還發現一個圖案特別而罕見的瑜伽墊和項鍊；警方已發布這些物品的照片、也公開女子身上紋身的圖片。

新州警方發言人表示，目前全案正在進行調查，暫時無法進一步提供其他細節。

陳屍冰箱所在的貝爾普蘭州立森林，占地2萬1320畝，橫跨開普梅郡北部和坎伯蘭郡(Cumberland County)東部。

警方公布請求協助確認死者身分，如有線索可聯繫新州伍德拜恩警察局(State Police Woodbine Station)，電話609-861-5698，或致電開普梅郡檢察官辦公室(Cape May County Prosecutor's Office)，電話609-465-1135， 分機號3480，可匿名提供線索。

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