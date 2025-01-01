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新澤西州最低時薪 元旦起漲至15.49元

編譯周芳苑／綜合報導
2025年起，新州5人以上的公司，最低時薪調漲到15.49元。(pixabay)
2025年起，新州5人以上的公司，最低時薪調漲到15.49元。(pixabay)

新澤西州2025年1月1日將最低工資上調至每小時 15.49 元；但某些行業或者領域的工作人員最低時薪漲幅不同。

新州是根據民主黨州長墨菲(Phil Murphy)2019年初簽署的法案調漲最低工資。

墨菲剛上任時，新州最低工資僅 8.6元，競選時主張提高到每小時15元，在當時被視為相當高的行情。

根據新州憲法，最低工資應與消費者物價指數連動，通常持續上揚。

新州勞工廳長安傑羅(Robert Asaro-Angelo)於去年10月聲明稱，讓最低工資與生活成本增幅一致，是實現新州所有工人經濟公平和安全的關鍵一步。

紐約市和長島最低工資為每小時16元。加州、康州和華盛頓州最低工資都高於新澤西州，然而，全美有20州最低工資僅7.25元，2009 年以來一直維持不變。

新州明年1月1日上調的15.49元最低工資並非適用所有人，有若干例外。

其中，季節性企業和員工最多5人的企業僅上調80分至14.53元， 2028年再漲至15元；農場工人由12.81元上調到13.4元，2030年達15 元；長期照護人員上調36分、達每小時18.49元；小費工人最低時薪由5.26元上調到5.62 元，小費和最低工資加起來若低於每小時15.49元，雇主須補差額。

墨菲去年12月說，對於進一步將時薪上調至18或20元持開放態度。

根據麻省理工學院(MIT)的生活工資計算器(Living Wage Calculator)，截至2024年，伯根郡家有兩個孩子的雙薪父母每人各需32.25元時薪，才能維持基本生活。

大規模慈善機構「聯合之道」(United Way)北新澤西分部稱，一名成人帶著學齡兒童至少需要年收入5萬3268元才能維持生計，並支付住房、兒童保育等各式基本費用。

而該州最普遍的職業如零售員、勞工、貨運和物料搬運工、收銀員、守衛和清潔工、辦公室文書人員、行政助理、客服代表、餐廳服務員、保安以及維護和修理工等工資都未達標。

新州 新澤西州 勞工

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