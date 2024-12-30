盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工被控罪

賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

賓州諾里斯敦州立醫院(Norristown State Hospital)51歲員工康普頓(Bridget Compton)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮 (Trinh Nguyen，音譯)13萬多元存款，而遭到指控。

鄭阮2022年在巴克斯郡(Bucks County)住家槍殺兩個兒子被判無期徒刑；認罪前幾個月，她被關押在諾里斯敦精神病院，康普頓在那段期間進入鄭阮帳戶偷錢。

2022年5月2日，當時41歲的鄭阮在家射殺9歲、13歲的兒子；案發後，她被轉移到諾里斯敦州立醫院接受精神評估和治療。住了近一年後被轉回巴克斯郡監獄。去年12月她承認兩項一級謀殺罪。

鄭阮前夫蒂尼(Edward Tini)發現，鄭阮的銀行帳戶在去年4至6月間遭提領五張共13萬2480元的支票 ，同年11月4日向警方報案。

警方追蹤支票發現，其中四張是付給康普頓，金額 800到5000元不等，第五張支票寫給鄭阮本人，金額12萬2680元。康普頓將支票郵寄到她母親住家，然後把支票在費城東北部Cottman Check Cashing兌現。

警方稱，康普頓涉嫌在與銀行通話時冒充鄭阮，並使用偽造文件；鄭阮曾要求康普頓幫她更改銀行帳戶地址，以便收到對帳單，但根據刑事起訴書，她從未讓康普頓從她帳戶轉帳。

警方說，康普頓承認兌現支票，全部作為個人開支，包括舉家到波多黎各旅遊、給母親一萬元禮物。

巴克斯郡檢察官說，康普頓被控侵入設備詐欺、身分盜竊、偽造及相關罪行。檢察官表示，警方仍繼續調查。

法庭文件顯示，鄭阮與蒂尼離婚後幾個月，先後面臨驅逐，積欠數千元租金 等狀況，當時兩個男孩和母親同住。

鄭阮槍殺孩子後，試圖對房東 22歲的兒子開槍，但槍卡殼，房東兒子奪走槍枝，鄭阮開車逃離，後來在教堂Washington Crossing United Methodist Church停車場被捕。