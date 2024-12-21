新州賭博成癮者 可上網加入禁入賭場名單

新澤西州 檢察長辦公室(Attorney General Office)18日宣布，開放有賭博成癮問題的民眾，上網登記加入賭場禁止往來戶名單，期限至少1年。

美聯社報導，管轄新澤西州博彩執法局(New Jersey Division of Gaming Enforcemen)的新州 檢察長辦公室表示，將允許民眾透過執法局的官方網站，將自己的姓名列入該州實體賭場的自我排除名單。

過去民眾必須親自前往實體地點或參與視訊會議，才能將自己的名字列入該名單，名單則會要求賭場必須阻止名單上的人士進入賭博廳，並禁止賭場向他們進行行銷或提供任何誘使賭博的誘因。

州檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)表示，「擴大我們的自我排除機制，將有助於那些正與成癮問題奮鬥的人，更輕鬆地管理其康復過程。」

該州會將登記者的照片分送給所有賭場，以協助標示並禁止其進入場內。新州已經允許民眾自行在網上登記禁止參與線上博弈的名單。該州目前尚無法透露目前在該名單上的人數。

登記人可選擇期限一年、五年或終身。在為期一年或五年的禁令結束後，民眾仍可申請從排除名單中移除，並重新取得參與賭博的資格。

執法局代理局長福萊賀蒂(MaryJo Flaherty)表示，此項變革將使民眾在考慮並做出這項攸關重大後果的個人決定時，擁有更大的隱私空間。

民眾仍可選擇透過視訊會議或親自前往大西洋城(Atlantic City)或特倫頓(Trenton)的執法局辦公室，或是前往位於東拉瑟福德(East Rutherford)或歐遜波特(Oceanport)其中的新澤西賽馬場，將自己的名字列入自行排除名單中。