恆順先釀酒再釀醋，工藝始於1840年。

市面上的料酒分為兩類，一類是釀造料酒，另一類是配製（勾兌）料酒。釀造料酒與配製料酒在品質上有着天壤之別，菜的味道更是相去甚遠！

要想區分這兩種料酒，看下配料表就可以，其中配料表排名第一為糧食的料酒是釀造料酒，成分表也是越簡單越好。

釀造料酒，是以黃酒為基礎，原材料是糯米，大米，小麥等原糧製作做而成，酒性醇厚，酒香濃鬱，富含氨基酸和維生素等營養。成分表裡麵只應該有大米，小麥，糯米等糧食為主原料，加上鹽或其他天然香辛料。

配製（勾兌）料酒：主要以酒精、色素、食品添加劑等勾兌而成。因為原酒度數不夠，所以增加加食用酒精；原酒鮮味氨基酸不夠就加增鮮劑（呈味核苷酸二鈉，谷氨酸鈉）；為了顏色好看或者保質期長，就增加色素或其他添加劑。

推薦恆順料酒。恆順料酒一經上市就大受歡迎，在中國2024年料酒品牌排行榜位居Top 4 （資料來源：中國報告大廳網），在美國的零售端銷量也是逐年翻倍。

說起恆順，大家最為熟知就是「四大名醋」之首---恆順鎮江香醋。其實，做醋先釀酒，恆順是以做黃酒起家的。1840年，恆順創始人朱兆懷在江蘇鎮江創立「朱恆順糟坊」，用優質江南糯米釀黃酒，叫做「百花酒」。1850年，朱氏易牌號為「朱恆順糟淋坊」，以酒糟加入谷殼髮酵，釀製香醋，成為鎮江第一家醋廠。如今的恆順是中國規模最大，現代化程度最高的食醋企業，2008年被當選為中國調味品協會會長單位。江蘇鎮江的水，特殊的地理氣候條件，和獨特的固態分層釀造工藝造就了獨一無二的黃酒和鎮江香醋，所以其釀造技術被列為中國國家非物質文化遺產。

勾兌料酒勾兌了酒精和各種化學添加劑。