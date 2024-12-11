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76人蓋球場 費城華埠擬提1.63億資金護社區

編譯周芳苑／綜合報導
費城華埠發展公司(Philadelphia Chinatown Development Corp，PCDC)起草價值 1.63億餘元的要求清單，希望市府在決定興建76人新球場之際，不要忘了保護華埠。(費城旅遊官網截圖)
費城華埠發展公司(Philadelphia Chinatown Development Corp，PCDC)起草價值 1.63億餘元的要求清單，希望市府在決定興建76人新球場之際，不要忘了保護華埠。(費城旅遊官網截圖)

76人隊(76ers)蓋新球場提案在費城市議會審議之際，費城華埠發展公司(Philadelphia Chinatown Development Corp，PCDC)起草價值1.63億餘元的要求清單，希望制定立法方案，動用該筆資金保護企業、確保可負擔住房。

華埠領導人一直拒絕就76人隊在市中心蓋球館案進行談判，但在關心社區未來的市議會成員要求下，PCDC起草要求清單，

這份要求清單主題是「保護性立法方案的要求」(Demands for a Protective Legislative Package)，起草者PCDC平日協助鄰里企業並開發經濟適用房。這份清單本週在議員之間傳閱。

PCDC領導人約翰·陳(John Chin，音譯)證實確有要求清單，但表示他仍反對建球場，認為該計劃對社區企業和居民有害；這份清單旨在為與社區合作的議員提供具體目標，這些議員想保護華埠，但不知道該怎麼做。

76人隊已提出支付 5000 萬元社區福利協議；受影響地區的代表團體通常會與開發商進行「集體協商」(CBA)，但由於華埠領導人未參與談判，而由費城市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊談判，最終達成的協議僅少許資金流向華埠企業或團體。

76人隊代表說，正與理事會主席強納森(Kenyatta Johnson)針對支付金額增加到5000 萬元以上的可能性進行談判，與 約翰·欽團隊合作的議員可藉用要求清單添加建議。

要求清單共六頁，其中6300萬元用於華埠遺產企業(Chinatown Legacy Business)的資助計畫，估計105家企業20 年內平均各獲三萬元；此外，呼籲建立1億元商業土地信託(Commercial Land Trust)，用於收購商業房地產並永久保持可負擔能力。

清單上另有其他提案，包括500個新的可負擔住房、主要分區變更等。

議員蘭道(Rue Landau) 和高蒂爾(Jamie Gauthier) 透過聯合聲明說，他們支持費城華埠團體 PCDC 的反流離失所的提案，並稱希望市政府能夠採納這項提案並擬「集體協商」，以滿足社區需求並減輕球場開發案的影響。

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