賓州男下藥迷姦12網路結識女子 被裁定50萬交保

賓州男子蓋洛(Andrew Gallo)下藥迷姦12名從網路認識的女子。(巴克郡檢察官辦公室)

賓州 檢方日前表示，賓州男子蓋洛(Andrew Gallo)下藥迷姦12名從「糖老爹」、Hinge、Tinder等約會網站結識的女子，至少六名受害人指控後，全案以強姦、性攻擊案偵辦。檢方預期會有更多受害人出面指控。

檢方指出，40歲的蓋洛是巴克斯郡勒維鎮人，他暗中在飲料中加了安非他命、搖頭丸等禁藥，讓受害女子昏迷，在自家姦淫她們。

該郡的地區檢察官麥克爾若伊(Kristin McElroy)日前說，嫌犯稱反正她們有意和我同床尋歡，「問題是，他沒等到對方開口，就給她們各種禁藥、迷幻劑，讓人家昏迷，任他上下其手，這是很嚴重的違法。」

檢方以強姦、勒頸、持有違禁藥品等罪名，對他提出犯罪指控，他放棄出庭機會，任法官裁決是否繼續羈押。法官裁定，他拿出50萬元擔保金前，不得保釋。

麥克爾若伊說，檢方原以為25日的庭訊會很長，因為有12名「勇敢的」受害人已經準備好出庭作證。被告的律師威廉斯(Keith Williams)說，他的客戶不否認和這些女性發生性關係，但「都經過雙方同意。」

檢方說，這些受害人年紀在17歲和35歲之間，迷姦是從2023年6月開始。其中一名告訴警方，她和蓋洛交往兩年期間，不斷被他迷姦，2023年兩人斷絕來往。

蓋洛最慣常的做法是先在酒裡放安非他命、搖頭丸等毒品 ，再強迫女伴喝下。偶而也會把毒品磨成類似鹽巴的粉狀，在雞尾酒杯四周抹上一點，喝下以後的女性說會感覺興奮、緊張、行為不拘、放蕩，檢方說，這些都是「藥物作用。」

蓋洛會讓她們試穿「前女友」的內衣褲，然後主動與之行歡。有些喝了幾口就想離開，醒來後卻發現他正對自己進行「狂暴的性行為」，甚至被他勒住脖子，幾乎無法呼吸。