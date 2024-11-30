新州州長：預算吃緊 部分員工薪資凍漲

新澤西州州長墨菲(左)警告，該州預算吃緊，部分員工薪資將暫時凍漲。(墨菲臉書)

新澤西州州長墨菲鑑於預算 吃緊，已下令州政府部門凍結部分員工加薪、減少雇用並提出削減開支計畫。

新州 先進媒體(NJ Advance Media)26日報導，明年7月前完成的總預算，是墨菲第二任期的最後一次提報，該預算報告顯示，新州納稅人繳納的州政府經費，已出現結構性的赤字，當政者不得不縮減支出。

墨菲的幕僚長希爾曼(Tim Hillmann)上周發電子郵件給內閣閣員，要求各廳處長「立即」「毫無例外」地著手「節約本州的資源。」辦法包括停止為某些政府員工加薪，就算已核定的加薪案，也立即停止。但依法與工會達成協議者例外。

哪些職位？多少員工會受到這條「禁令」影響？希爾曼沒在信件中說明。

希爾曼也要求各廳處長「限制」新聘人員，除非「事關貴部門的核心任務」必須聘用，為了民眾安全與健康「必要」任用，已進入聘任作業的例外。

比這封信早七周，州政府管理與預算辦公室也發函給各廳處，要求各部門提出2026會計年度「縮減支出」的預算額，設法比前一年度減少5%。辦公室代主任夏巴茲(Tariq Shabazz)說，縮減支出、減少聘用的目的，是讓州政府在服務各界民眾的同時，也保持「財政的健康。」

民主黨的墨菲任職七年來，年度預算逐年增加，他6月簽署實施的本年度總預算566億元，比共和黨前任州長克利斯蒂(Chris Christie )任內最後一個總預算347億元增加200億元，增幅達63%。

墨菲政府得以大撒幣，因為州議會也由民主黨占多數席次，新增花費主要用於充實州公務員的退休 基金，以及補助公立學校經費和各項稅務減免。儘管如此，本年度預算仍有60億盈餘。公務員退休基金改善後，評級機構也提高了新州政府的財務評級。