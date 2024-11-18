吸金1700萬 新州網紅夫婦房產投資詐騙被控罪

聯邦官員指稱，一男子皮納(Cesar Humberto Pina)參與大規模房地產投資 詐欺案被控，該涉嫌人的妻子為了讓丈夫避開調查，毀掉他的手機也被控罪，罪名是銷毀紀錄。

根據新州 聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office District of New Jersey)發布的消息，皮納太太(Jennifer Iturralde Pina)和先生同齡為43歲；她被控銷毀記錄罪後，12日在紐瓦克聯邦法院保釋庭上，獲准以20萬元保釋。

皮納先生有「翻轉(改造房屋)新州」(Flipping NJ)別名，2023年10月16日被指控犯有電信詐騙罪，他涉嫌利用其大量社群媒體粉絲，騙取數百萬元。

根據新州美國地方法院(U.S. District Court of New Jersey)刑事訴訟，皮納先生從數十名投資者收取約1700萬元，用以翻新並轉售位於新州四處住宅房產。

調查人員稱，皮納先生收了錢翻新、出售房屋獲取利潤後，許多投資者舉報稱沒有收到任何款項，或者只回收了初始投資的一小部分。

聯邦檢察官說，皮納先生獲保釋後，他的妻子得知政府取得相關證人所提供的證據，於是委託一位朋友告訴該證人不要再協助政府。

今年3月初，政府取得皮納太太的兩支手機以及她一位朋友手機的搜查令；皮納太太的手機因此被認定與房地產詐欺計畫有關，更被用來試圖阻止證人協助政府。

官員稱，皮納太太3月3日曾想將她的一支手機藏到朋友家裡，但未成功；該朋友的家人兩天後打電話告訴她，執法部門剛沒收了手機，沒多久，警方到皮納太太住處執行搜查令打算沒收手機，她卻毀掉其中一支手機。

聯邦檢察官表示，皮納2017年起開始接受受害者投資。在詐欺案發生前幾年，他與一位知名DJ和廣播名人合作，在全美各地舉辦房地產投資說明會。