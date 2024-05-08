大費城首屆華人匹克球公開賽圓滿舉行

隊員合影

4月27-28日下午，在費城 西郊的Glen Mills，由美國華人 匹克球協會大費城分會（GPACPA）組織的首屆華人春季匹克球公開賽隆重舉行。比賽吸引了費城周邊的來自賓州 、新澤西州 、特拉華州的近五十多名匹克球運動員報名參加比賽，近兩百名匹克球愛好者前來觀看。

比賽分3.75以上高級組/3.0-3.75中級組男雙女雙混雙比賽，及3.0以下雙打比賽。賽制為單循環加雙循環淘汰制。參賽隊員包括費城周邊地區的華人及華人家屬和一些特邀亞裔 選手。最耀眼的是剛在弗羅裡達州美國匹克球公開賽上取得業餘組65歲以上4.0男雙冠軍的隊伍參加。比賽精彩紛呈，觀眾飽賞眼福。

匹克球（Pickleball）是一項正在風靡全球的新興運動，它融合了羽毛球、網球、乒乓球等運動的眾多特點，具有上手容易、運動量適中、娛樂性強等優勢，吸引了越來越多的愛好者。一般華人有羽毛球乒乓球基礎，更是上手容易，進步迅速。費城西郊的一群匹克球愛好者在2024年2月成立了美國華人皮克球協會大費城分會（GPACPA），旨在向華人推廣普及匹克球運動，創造匹克球學習/練習的環境，組織各類匹克球比賽提供互相切磋交流的機會。協會成立前已組織深入人心的奧琪杯黑五華人匹克球友誼賽，鬧元宵2024華人匹克球娛樂賽。這次比賽為GPACPA正式成立後首次華人匹克球公開賽。

本次活動得到了華人社區的積極響應，各大華文媒體競相報道，也得到了很多公司以及個人的贊助。特別鳴謝：IANONI匹克球產品公司提供比賽用球，Cup of Dreams Coffee 提供奶茶贊助。希望華人們能加入到此項運動中來，更多個人及商家贊助以後的活動。需要資訊請聯繫：[email protected]。