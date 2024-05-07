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賓州鄉村分娩機構陸續關閉 產婦照護陷危機

編譯周芳苑／綜合報導
賓州高地埃爾郡(Elk County)唯一醫院Penn Highlands Elk的產房和分娩病房，日前已經關閉。(Penn Highlands Elk臉書)
賓州高地埃爾郡(Elk County)唯一醫院Penn Highlands Elk的產房和分娩病房，日前已經關閉。(Penn Highlands Elk臉書)

賓州鄉間產婦因待產分娩和產後護理機構(labor and delivery units)陸續關閉，而面臨醫療保健危機。

賓州高地埃爾郡(Elk County)唯一醫院Penn Highlands Elk的產房和分娩病房日前關閉不再提供服務，導致埃爾克、卡梅倫(Cameron)、麥基恩(McKean)、克拉里昂(Clarion)、克林頓(Clinton)和福里斯特(Forest)等六個郡都沒有分娩醫院，影響範圍幾乎是德拉瓦州面積的兩倍。

這些地區的產婦必須向南或向西北方向開車1小時至2.5小時不等，才能接受分娩護理。

致力改善母嬰健康的賓州圍產期品質合作組織(Pennsylvania Perinatal Quality Collaborative)專案經理內利斯(Sara Nelis)說，這種情況讓母親及其嬰兒面臨風險。

Penn Highlands Elk關閉與地方人口、出生數量和財務狀況有關。

州衛生廰(Department of Health)稱，賓州鄉間15年來出生率大降；2010年以來，除了八郡，其他郡死亡人數都超過出生人數。

據賓州鄉間中心(Center for Rural Pennsylvania)2023年10月人口報告，未來30年鄉間人口料將下降5.8%；醫院維持分娩服務將蒙受損失。

鄉間醫院診所也面臨人員短缺。許多醫療保健專家對鄉間生活不感興趣，再加上為了配合配偶及家人，多半選擇在城市市區或郊區工作。

賓州20年關閉33家醫院，健康沙漠不斷擴大，城鄉差距明顯；據賓州衛生廰，全州3萬2000名婦女身處產科護理沙漠。

助產士是賓州產婦的其中一個選擇。

賓州的家庭分娩率2022年全美排名第七，自新冠疫情爆發以來，各州家庭分娩量都大增。

各郡和醫院仍繼續找方法吸引醫生。

賓州農村衛生辦公室(Pennsylvania Office of Rural Health)主任戴維斯(Lisa Davis)說，透過貸款償還計畫提供經濟誘因是招募醫生的有效方法，她提到聯邦計畫「國家醫療服務團 (National Health Service Corps ,NHSC)」，提供四年服務將大幅償還醫療債務或學貸，但人口減少的地區恐失去資格。

卓克索大學(Drexel University)和賓州美國退休人員協會(AARP Pennsylvania)報告顯示，賓州14%的人居住地醫療服務不足，180萬居民無法就地取得醫療服務、或機會有限。

賓州 貸款 疫情

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