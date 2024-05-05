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全美醫院安全評級 院內感染改善 維州、新州居二三 伊州排名降

特派員黃惠玲／綜合報導
全美10大最多A評級醫院州 資料來源：leapfro
全美10大最多A評級醫院州 資料來源：leapfro

Leapfrog Group新發布的2024年春季醫院安全評級中，猶他州以最多「A」級醫院數量，榮登全國醫院安全度榜首，維吉尼亞州新澤西州緊跟其後分居第二、第三。伊利諾州有24所醫院獲得A級評分，總排名為第30位，比上期名次還掉了兩位；密西根州則有25家取得A級評級。

醫院安全等級報告由Leapfrog Group每年發布兩次，該組織是由大型雇主和其他購買健康保險的組織創立的非營利組織，Leapfrog共調查了約3000家綜合醫院在預防醫療差錯、事故和感染的情況，然後將所有醫院進行「A」到「F」的安全評級。

新發布的醫院安全評級名單中，有最多A級醫院數量的州，前十名依序為猶他州、維吉尼亞州、新澤西州、科羅拉多州、羅德島州、阿拉斯加州、賓州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和緬因州。

這次的榜單，還首次針對前25大都會區進行排名，其中賓州阿倫頓(Allentown)、北卡溫斯頓塞勒姆(Winston-Salem)和路易斯安那州新奧爾良取得醫院安全前三名。

在醫療機構方面，伊州的芝加哥大學醫療中心、羅許大學醫療中心(Rush Uni. Medical Center)、西北大學醫院，在該評級中名列前茅。

報告稱，在全國範圍內，醫院在減少感染和改善患者體驗方面，普遍表現比2023年秋季時改善。根據全球醫療保健雜誌BMJ發表的同行評審研究摘要指出，在美國醫院被感染或遭遇可預防錯誤，每年導致達25萬人死亡，病人安全問題也因此成為美國第三大死亡原因。

Leapfrog Group總裁兼執行長賓德爾(Leah Binder)表示，儘管醫院取得了上述進展，但「病患安全仍處於危機」，為了提升患者安全，並敦促醫療機構改善，定期向公眾提供醫院安全等級的報告，成為必要的方法之一。

報告稱，自大流行以來，患者的體驗不斷惡化，儘管春季報告顯示情況有所改善，但患者的信心並未達到疫情前的水平。患者體驗主要根據護士溝通、醫生溝通、醫院工作人員的回應能力、藥物溝通和出院資訊等進行評估。

賓德爾說，如果不提供更好的護理，就很難讓患者有好的體驗，因此出現改善，令人欣慰。

新澤西州 維吉尼亞州 北卡羅來納州

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