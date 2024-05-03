超越光譜，星星的孩子 全國自閉症關愛月大型公益活動4/27在新州普林斯頓市隆重舉辦

普林斯頓自閉症關愛聯盟（Autism Awareness Alliance）於 2024 年 4 月 27 日在 普林斯頓市隆重舉辦了 “超越光譜 ”活動，以慶祝全國自閉症關愛月。

每年4月被定為全國自閉症關愛月。今年，來自全美4個州的12位同學們經過半年的籌備，於27日在新澤西州 普林斯頓市Dinky Bar & Kitchen 舉辦了年度星星的孩子超越光譜（Beyond the Spectrum）大愛無疆公益活動，旨在推動自閉症患者家庭和社區學生特別是普林斯頓大學生之間有更加密切的合作，進一步提升社區民眾對自閉症兒童的理解，以幫助更多自閉症家庭克服孩子教育的困境。本次活動吸引了 128 人參加，其中67 名是自閉症兒童、其餘是他們的家人以及當地高中和普林斯頓大學的志願者們，活動現場洋溢著喜慶和祥和的氣氛。

新澤西州美國國會議員邦妮•沃森•科爾曼（Bonnie Watson Coleman）女士為我們今天的公益活動頒發了褒獎令，並安排她位於新澤西的辦公室秘書在活動開始前親自送達活動現場。這一舉動讓全體志願者們感到無比感激。

本次活動是由來自普林斯頓大學(Princeton University)的詹姆斯和來自佛羅里達州 松樹峰學校（Pine Crest School）的傅煜棋同學共同主持。

活動榮幸邀請到了普林斯頓市市長馬克•福萊德（Mark Freda）致辭，他對社區同學們踴躍參與此類公益活動表示高度讚賞，並期待未來普林斯頓能舉辦更多類似這樣活動，以豐富社區自閉症兒童的生活。市長的講話結束後，他正式啟動了舞獅的點睛儀式。福萊德市長對普林斯頓社區的文化多樣性表達了深切的讚賞。他指出，這是他人生中首次參與舞獅點睛儀式，並對點睛背後的傳統故事表現出濃厚的興趣。凱茜（Kathy），一位自閉症兒童的母親，對市長與社區自閉症孩子積極互動表示欽佩，稱市長“正是我們希望看到的那種善良、慷慨領導者的親民形象”。

本次活動還有幸邀請到普林斯頓大學的自閉症教育平權運動的積極宣導者、普林斯頓大學學生惠特•哈珀（Whitt Harper）發表了震撼人心的演講。他分享了自己如何經歷掙扎，最終“揭開面紗”（Unmasked）並接受自己自閉症現實的個人生活經歷。惠特強調了支持性社區對自閉症兒童的重要意義，並探討了如何讓社區民眾對自閉症這一生理殘障有更深、更廣的理解。他指出，只有在理解的基礎上，社會才能對自閉症兒童表現出更多的同理心。在這樣一個富有理解和支持的社區中，自閉症兒童才能成為社區多元化的一員，真正實現他們茁壯成長的夢想。

本次活動內容豐富多彩，除了舞獅和主旨演講外，還包括了魔術表演、唱歌、爵士樂隊演奏、雙簧管和大提琴表演，以及現場遊戲抽獎活動，真可謂是精彩紛呈。組委會為了增加活動的趣味性和參與感，還特別安排了個性化的畫臉、蛋糕裱花和霜淇淋製作等環節。

來自蒙哥馬利高中的劉祉辛同學，是一位才華橫溢的畫家，為活動特別設計了八種不同的臉譜供自閉症孩子們選擇。她的畫臉展臺人頭傳動，她分享了一個特別的故事，提到一位名叫尼克的自閉症兒童，他選擇在臉上畫上他鍾愛的烏龜圖騰。畫完後，尼克顯得拍手稱快，並愉快地主動與員警們合影留念。尼克媽媽感慨地說，“尼克向來性格內向，但今天他居然願意與素不相識的員警合影，這顯示了他有多開心和自信，活動真是太有趣了！”

尼克（Nick）還和其他許多孩子一樣度過了愉快的上午。在乒乓球遊戲站遇到困難後，他得到了來自弗吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜科技高中（Thomas Jefferson High School for Science and Technology）自願者楊曉玥的指導，並成功贏得了一個蝙蝠俠玩具作為獎品。他的母親蘇維婭（Sylvia）感謝志願者們的幫助，讓她的兒子克服了最初的困難，學會了一項新技能堅持。

派雀西雅（Patricia）是一位家庭的母親，她對今天活動的組織工作讚不絕口，並特別感謝組委會安排她全家七口在一個豪華餐廳享用美味午餐，對此大加讚賞。用餐後，全家人在普林斯頓大學的志願者奧利維亞的帶領下參觀了校園。派雀西雅表示，受到今天體驗的啟發，她打算明年加入志願者行列。她的經歷體現了普林斯頓大學學生與更廣泛社區民眾之間互動正悄然建立起了聯繫。

徐燊垚同學，來自普林斯頓胡恩中學（Hun School of Princeton）高二同學，作為活動的總指揮，分享了一些幕後的辛苦經歷。他說：“在過去幾個月裡，我和來自新州 勞倫斯中學的汪書亞同學一起，與80多個家庭進行了超過600封郵件的往返溝通。儘管過程中有失敗也充滿個各種挑戰，但我們都有一個共同的信念，那就是只有通過勤奮和努力，我們才能抵達最後的成功的彼岸。”他還補充說：“今天能親眼見到我們邀請的自閉症兒童和他們的父母，我們覺得所有的辛勞和付出都是值得的。”活動領隊之一崔蒲銳同學接著說道：“他們渴望繼續這項富有意義的工作，並計畫在胡恩中學成立一個俱樂部，旨在進一步提高同學們對自閉症的認識，並積極建立學校與社區之間的緊密聯繫。”這顯示了志願者對這項事業的承諾和熱情。

組織者對普林斯頓市警察局派遣6位員警協助安保表示了特別的感謝，讚揚他們不僅確保了活動的安全，還積極與參與的孩子們互動，和他們一起合影拍照，展現了對社區的持續支持和承諾。

活動的準備工作從早上7點開始，由來自新州西溫莎平原北高中(West Windsor-Plainsboro High School North)的張曉惠，米歐勃高中（Millburn High School）的黃紫瑜，以及佛羅里達州松樹峰學校（Pine Crest School）的傅煜棋三位同學帶領下進行。他們負責為300多個氦氣球 充氣，並在晴朗的天空下織起了彩虹般的氣球天穹，為開幕式做好了精彩的準備。本次活動受到了眾多參與者的積極回饋，許多人已經開始迫不及待地報名參加明年的活動。

此次“超越光譜”活動得到了擁有超過50年歷史的普林斯頓地區最大的兒童發展研究所（Princeton Child Development Institute）的大力支持。該研究所積極配合下，在其會員中分發活動宣傳資料，推廣這次活動。此外，活動也得到了當地華裔 學生及其家長們的熱情支持。志願者克裡斯汀（Christine）表示：“儘管很多捐贈來自華裔家庭，但我們服務的群體不分族裔，這彰顯了多元化社區對自閉症兒童們的承諾。這次活動不僅衝破了族裔的藩籬，也使華裔社區更加融入多元化的大社區，展示了普林斯頓的獨特魅力。”

有關自閉症關愛聯盟或未來活動的更多資訊，請聯繫徐燊垚（Sean Xu）。您可以通過電子郵件：[email protected]，或致電 212-796-2180 或 609-212-7696 與他聯繫。

關於自閉症關愛聯盟（Autism Awareness Alliance）： 自閉症關愛聯盟是一個非營利性組織，由高中生和大學生領導，致力於提高公眾對自閉症的認識。該組織通過社區參與和宣傳活動，為自閉症兒童及其家庭提供可持續發展的支持，旨在建立一個更為包容和支持的神經多元化的支持性社區。