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美國中文教師協會 史中琦接棒會長

記者劉偉／綜合報導
印大教授陳雅芬(中)獲頒傑出貢獻獎。(主辦方提供)
印大教授陳雅芬(中)獲頒傑出貢獻獎。(主辦方提供)

美國中文教師協會(The Chinese Language Teachers Association, USA)日前在密蘇里州聖路易市舉辦為期三天的年會。逾400位來自世界各地的中文教師齊聚一堂，活動中並選出哥倫比亞大學東亞語言文化系教授史中琦擔任新一屆會長，羅德島大學教授吳瑜當選副會長。

該協會為美國最大的中文教師組織，會員近千名，協會會長、聖路易斯華盛頓大學的梁霞歡迎大家出席；協會執行長、奧克拉荷馬大學教授張潔緊接著做了有關協會的近況。兩位提到，在外語教學面臨諸多挑戰下，該會會員人數不但沒有減少，反而持續穩步增長。

史中琦接下會長重擔後，提出「三連一推」的工作重點，即大力推動中小學教師與大學教師間的連結；語言文化研究與教學應用的連結；年輕教師、研究生與資深教師間的連

結。他指出，學會將積極參與人工智慧時代的中文教學創新，借助會員強大的科研能力，發揮導向作用，探索有效的教學方法並執行。

當天學會並舉行頒獎典禮，今年的終身成就獎頒給維吉尼亞大學教授梁新欣；傑出貢獻獎由印第安納大學教授陳雅芬教授及佛蒙特大學教授印京華獲得。此外，學會還頒發了科研、教學、職業發展等10多個獎項，並為全美中小學優異中文專案和大學榮譽生頒發了證書。

有關美國中文教師協會的進一步信息，可查詢官網：https://www.clta-us.org/ 。

印京華(中)獲頒傑出貢獻獎。(主辦方提供)
印京華(中)獲頒傑出貢獻獎。(主辦方提供)
哥大教授史中琦(前左四)當選美國中文教師協會新一屆會長。(主辦方提供)
哥大教授史中琦(前左四)當選美國中文教師協會新一屆會長。(主辦方提供)

密蘇里州 維吉尼亞 哥倫比亞大學

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