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賓州首現百萬元社區 均位於費城主線區

編譯徐薏茹／綜合報導
距離費城12哩的維爾諾瓦(Villanova)，為賓州兩個百萬社區之，圖為鎮內景色宜人的stoneleigh花園。(Stoneleigh花園官網截圖)
距離費城12哩的維爾諾瓦(Villanova)，為賓州兩個百萬社區之，圖為鎮內景色宜人的stoneleigh花園。(Stoneleigh花園官網截圖)

賓州去年沒有任何一個社區的典型房價達到或超過100萬元，不過根據Zillow上周發表的分析報告指出，今年賓州出現兩個百萬社區，均位於費城向西北延伸的的主線區(Main Line)。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)的葛來德韋恩(Gladwyne)和橫跨蒙哥馬利郡、德拉瓦郡的維爾諾瓦(Villanova) 2月被列入Zillow的百萬社區名單，即典型房屋價值達到或超過100萬的地區。

根據Zillow報告，今年典型房價超過100萬元的美國城市數量創下新高紀錄，比一年前多出491個；市場上房源缺乏和持續的買家需求推高房產價值，Zillow的數據顯示，目前美國典型房屋的價值比一年前高出4%。

新澤西州有49個百萬元社區，為全國第三多，排名位於加州、紐約州之後，自去年以來，新州的百萬元社區增加最多，該州的14個新百萬元社區皆位於北澤西，並且位於包括紐約、紐瓦克、澤西市在內的大都會地區，南澤西的百萬元社區則位於海岸城鎮。

Zillow經濟研究數據科學家安努什娜·普拉卡什(Anushna Prakash)表示：「春季房市競爭持續激烈，尤其是最吸引人、價格好的房屋。」

她表示，如果今年的抵押貸款利率下降，「可能會看到百萬元城市的數量激增，因為有更多買家加入，推高價格。」

根據人口普查數據，在主線區的維爾諾瓦約有1萬1300人，主要為大學人口；葛來德韋恩雖然不在火車路線，但被視為下梅里恩鎮(Lower Merion Township)的主線區，人口約4100人。

這兩個社區的家庭收入中位數均為25萬元以上，為人口普查局(Census Bureau)的最高收入層級。

根據Zillow的數據，維爾諾瓦2月的典型房價為130萬元，葛來德韋恩為137萬元。

Compass主線區辦公室的房仲萊鮑(Jennifer LeBow)說，近期並未發現任何能解釋兩個社區典型房價漲到百萬以上的事件，「應該只是價格普遍上漲。」

房價 人口普查 賓州

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