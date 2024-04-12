新州、紐約、賓州 多人目擊大顆流星

美國流星學會(American Meteor Society，AMS)表示，天琴座流星雨將於4月15日開始活動，持續到4月29日，圖為AMS流星紀錄圖。(AMS臉書)

根據美國流星學會(American Meteor Society，AMS)和社群媒體上的消息，新澤西州 至少10個鎮的居民報告在10日黎明前看見一耀眼的火球劃過天際，德拉瓦、賓州 、紐約州 也傳出目擊報告。

友聯郡(Union County)林登(Linden)一位居民在AMS網站上報告：「3時40分左右那時我洗完澡正在廚房洗手，準備就寢，洗手時我看見亮綠色、幾乎是霓虹燈的色彩從天空落下。」

一些目擊者表示看到亮綠色的火球，有些人則表示看到天空出現一道藍色的閃光。

在Wall Town Facebook頁面的一則貼文中，一居民發布家中監視器錄下的片段，一顆亮藍綠色的流星在一排樹後方落下。

約60個不同的目擊報告在凌晨3時40分至3時55分記錄，這些報告在AMS審查前被視為非官方記錄，來自賓州東部的艾倫敦(Allentown)、利提茲(Lititz)、德拉瓦南部的米爾斯伯勒(Millsboro)等地。

新澤西的目擊報告來自大西洋城(Atlantic City)、巴內加特鎮(Barnegat Township)、海灘避風港(Beach Haven)、哈克特斯敦(Hackettstown)、漢堡(Hamburg)、林登(Linden)、馬納斯寬(Manasquan)、米爾福德(Milford)、珀斯安博伊(Perth Amboy)和威靈頓(Wallington)。

紐約的報告來自賓漢頓(Binghamton)、皮克斯基爾(Peekskill)和一個未具名的小鎮。一些目擊者表示他們看到了火球，比一般的流星更大更亮，從空中劃過1.5秒，有些長達7.5秒。

亨特登郡(Hunterdon County)米爾福德(Milford)一名目擊者說：「這真的太美了。」

這顆火球在一年一度的天琴座流星雨預期開始前一周被發現，Space.com的天文學專家稱，天琴座流星雨將於4月15日開始活動，持續到4月29日，4月22日深夜和4月23日凌晨可見的流星數量最多。