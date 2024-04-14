無視抗議 新州公車、捷運票價 7/1起漲價15%

新州公車票價從7月1日起，將調漲15％。(新州運輸局臉書)

新州 運輸局(NJ Transit)紐瓦克(Newark)總部前的抗議和來自數十人的聯合陳情，絲毫沒有影響運輸局董事會日前表決通過從7月1日起調漲票價15%，此外，從2025年開始，每年都將調漲3%。

董事會在聽取了乘客和倡導人士的最後請求，表示反對調漲，不然至少讓低收入 和貧困的當地公車乘客，可以免受單區公車票價上漲 15% 的全面影響。董事會一致同意投票通過了加價方案，沒有任何改變。

董事會成員納拉 (Shanti Narra) 表示：「我投贊成，但這不是我心甘情願的決定，而是個艱難的決定；我在聽證會上聽取了每個人的意見，並讀了其他人的意見書。」

她說，「每個說自己應享有安全、可靠的公共交通的人都是對的；如果有方法可以在不加價的情況下做到，我絕對立刻支持。」

Empower NJ組織賴克曼(John Reichman)在董事會議前的一次集會上，討論到專門資金必要性時表示：「戰鬥還沒結束；我們需要讓立法機關承擔責任，該是他們說到做到的時候了。」

賴克曼與另外幾位發言人挑戰董事會成員，要求他們證明自己不是州長墨菲的「橡皮圖章」，證明自己一票的正確性，並指出贊成運輸局交通資金以外的哪款替代方案。

副主席卡森 (Kiabi D. Carson) 表示，她的一票不是州長執行職權工具；她說：「這是在考慮到所有因素後，才投出的支持票；讓公眾理解這一點是很重要的。」

新州捷運 局執行長柯貝特(Kevin Corbett)在會後表示，這些因素包括了避免會讓捷運局因搭乘人數量下降，和進一步的服務削減，而陷入死亡螺旋(death spiral)的服務削減。

他說：「我理解這反應，沒有人喜歡票價上漲；但這能讓我們撐到下一年。」