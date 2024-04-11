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全美最低 底城中間房價 年收4.6萬就能負擔

記者張聲肇、特派員黃惠玲／綜合報導
底城中位價的房屋，年薪只要有4萬6000多元就能負擔得起，圖中的底城上市房屋，售價為20萬元。(房仲網realtor.com截圖)
底城中位價的房屋，年薪只要有4萬6000多元就能負擔得起，圖中的底城上市房屋，售價為20萬元。(房仲網realtor.com截圖)

網路房仲商紅鰭(Redfin)說，美國一般家庭的年收入要多2.9萬元才買得起一般的房子，但在費城等13都市的家庭年收入，雖不到六位數也買得起當地中位價的房屋。

紅鰭公司的分析報告指出，要付得起房貸，且房貸支出佔總收入不到30%，美國人的家庭年收入要有11.4萬，才買得起中間價位的房子。去年10月，年收入要有12.1萬才符合這條件，而一般家庭的年收入，離這標準還差4.08萬。

報告根據芝加哥除外的美國人口前50名大都市資料，發現有13個都市的居民，家庭年收入不用到10萬，就負擔得起中間價位的房子。芝加哥不列入的原因是資料不全。

費城詢問人報引述報告說，在費城地區買中價位的房子，年收入7萬3182元就可。費城居民的平均家庭年收入為7萬2933元。這是報告分析的50大都市中，第五低「買得起房子」的年收入數字。

底特律只需要4萬6168元就能購入中價房屋，排名全美最低，俄亥俄州的克利夫蘭僅次於底城，購買中位價房屋年收5萬1876元；匹茲堡排名第三低，年收要6萬1603元，比該市平均家庭年收入低30%。第四低的為密蘇里州的聖路易市，年收需達6萬6755元。

費城的房價雖然不算太貴，一般家庭要買得起中價位房子，比去年還得多賺9500元才負擔得起。今年2月，費城都會區的中間房價為25萬5000元，比去年同期漲了8.5%。

紅鰭房仲研究團隊的領導人趙辰(Chen Zhao，譯音)說，房市崩盤後10多年來，建商蓋的房子太少，這是很多人買不起的根本原因，因為供應量不足，房價自然上漲，加上新冠病疫流行，改變了民眾的住房偏好和搬遷模式，房價飆得更厲害。

新冠病疫初期超低的房貸利率，曾一度讓大家較買得起房，如今也成為過去。利率上揚，讓房貸支出每月多出好幾百元，這兩年來還不斷上升。兩年前，30年期的固定房貸利率是4.67%，如今漲到6.79%。

按說利率上升時，房價要下跌，但供應不足反致房價持續上揚。

紅鰭指出，2022年來，房貸支出的增加率比收入的成長率高一倍。趙說，「目前的情況斷然不佳，」不過未來一兩年「會稍有改善」，因為房貸利率今年就會小跌，惜售情況會改變，上市房屋會增加。

加州舊金山拿下全美需要最高年收才能實現購入中價屋夢想的冠軍，統計顯示，買家年收要達到38萬2576元，才能負擔得起中價房。

費城 房價 利率

上一則

芝3月成交中位房價34.6萬 供量雖增 仍不敷需求

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