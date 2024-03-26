記取新冠教訓 墨菲承諾卸任前改善公衛

新澤西州 長墨菲日前表示，將記取新冠疫情 的歷史教訓，在第二任任期結束前，履行檢討小組提出的33項建議。其中包括將由州檢察長籌組緊急公衛事件應對小組，負責協調所有政府部門間的人力與資源運用，並針對染疫及死亡率高的有色人種，進行更好的衛生照護。

由律師和顧問組成的新冠病疫檢討小組，日前提出910頁的報告，回顧讓數萬新州 人民喪命、經濟幾乎崩潰、學校關閉好幾個月的病毒大流行；同時也針對新州對策是否得宜，提出總檢討及改進建議。

墨菲說，他將委請代理衛生廳長巴斯頓(Kaitlan Baston)和州警局長卡拉翰(Patrick Callahan)領導專案小組，動員州政府所有單位，研議演習公衛緊急事件的應對策略，包括落實檢討小組的33項建議，避免未來重蹈這次的疫情覆轍，更好的保戶居民公衛安全。

墨菲說，「這場病疫下來，多達3.5-3.6萬人喪命，絕不可能說，你沒做錯事。」

聯邦疾病防治中心統計，疫情期間，新州確診案例近300萬；州衛生廳確認，3萬3693人死於新冠病毒，另3000人的死因「很可能」也是感染這個世紀病毒。

檢討報告結論說，疫情來襲後，州政府和聯邦政府都沒有「清楚、可執行的應對計畫，也無能力在充滿不確定又快速變化的環境當中，妥善運用有限的資源」。

小組警告，「儘管過去四年給足了教訓，新州仍還沒準備好如何應付下一個緊急公衛事件。」

33項建議中，最受關注的是由州檢察長籌組緊急公衛事件應對小組，負責協調所有政府部門之間的人力與資源運用；此外，也建議備妥專款，擴大公衛人力，聘任更多有經驗的專業人才，對染疫及死亡比率過高的有色人種，提供更妥善的衛生照護服務，藉此大幅提高居民的公共健康。