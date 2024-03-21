想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業

林登市長德里克（右五）、勞倫斯市長派特裡夏（右六）、東南網美國站站長王豔玲（右三）等華洋嘉賓到訪UMI

近年最受矚目的美國鴻鵠群英會商會集團成立以來，開疆辟土，勢如破竹。僅在新澤西 就有十幾萬呎的多座凍庫、乾貨倉庫，旗下擁有400多家大型餐館以及地產、超市。被新華社譽為“鴻鵠群英會的成立，將引領餐營業創業新浪潮”，被《世界日報 》譽為《鴻鵠群英會，華人 社區一道清新的風景線》。UMI正是這個商會廣受歡迎的金字品牌之一。

位於新澤西中部華人聚集的東布朗士 維克市（New Brunswick）的UMI海鮮自助餐廳（Hotpot Sushi & SeafoodBuffet) 正在試營業，它將為您帶來非凡的美食之旅。我們將傳統與現代精緻完美融合，創造了一個令人陶醉的用餐環境，為您呈現無與倫比的美食體驗。

在這裏，您將盡情享受精緻的龍蝦、嫩滑的鮑魚以及各類新鮮海鮮，它們將讓您的味蕾沉浸在美味之中。探索各式海鮮，包括生蠔、石蟹、雪蟹、蛤蜊、大蝦、明蝦、青口、鱈魚、多寶魚、比目魚和三文魚，每道菜都是對深海珍寶的獨特致敬。

此外，我們還為您帶來全新的火鍋體驗！沉浸在濃郁的滋補、正宗重慶湯底中，搭配各種新鮮食材，創造出純正的火鍋用餐感覺。選擇您喜歡的食材，將其浸入慢燉鍋，享受風味融合的獨特滋味。

我們的熟練廚師將在您面前將這些海鮮寶藏和火鍋食材變成令人驚歎的美食傑作，撲鼻的香氣和火鍋的聲音將為您帶來非凡的感官盛宴。

但這還不是UMI的全部魅力！您還可以品嘗到牛排、排骨和美式燒烤的美味，探索正宗的日本拉麵、日式壽司、川菜，以及無法抗拒的閩菜精華佛跳牆等。

最後，UMI的甜點天堂將為您提供多種蛋糕、面點和甜點，搭配新鮮的水果和綿密的霜淇淋，為您的美食之旅畫上完美句號，而且，我們還為您提供當下最流行飲料，如各種口味的奶茶、果汁等，滿足您的口味。

我們衷心感謝您一直以來的支持。是您的熱情不斷激勵我們完善UMI的每個細節，確保為您提供一次難忘的用餐體驗。讓我們一同興奮地祝福，UMI 海鮮自助餐廳在美國、在您身邊成為最受歡迎的美食盛宴！

UMI海鮮自助餐廳一周7天營業，Sun.-Thurs.:11:00am-10:00pm Fri.-Sat.:11:00am-10:30pm, 具體地址在：275 NJ-18 S ，East Brunswick，NJ 08816（原香港 超市旁）, 熱線電話：732-387-2787 732-387-2785 ，我們熱忱歡迎您的光臨！