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強化安全 新州橋梁擬安裝車牌自動識別器

編譯周芳苑／綜合報導

為確實監控往返新澤西州和賓州之間的駕駛，有關當局正準備在連接新州費城及其郊區的橋梁上，安裝車牌自動識別攝影機。

德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority)已經允許新州警察在The Walt Whitman、Ben Franklin、Betsy Ross和Commodore Barry等橋上安裝攝影機。

根據1月通過的決議，該港務局董事會批准為期十年的攝影機安裝協議，攝影機將追蹤進出新州、賓州的人，但該局不需承擔這些設備的相關費用。

新州全州近30個警察部門共用1000萬元購買或擴大使用自動車牌識別技術，其中州警廳收到的資金最多，高達301萬4329美元。

德拉瓦河港務局安全長芬尼根 (Robert Finnegan)說，官員們多年來感受到藉助攝影機加強安全的需求不斷增加；費城是全美遊客最多的地區之一。

據港務局網站，去年超過9900萬駕駛通過其管轄的橋梁，另有500多萬乘客乘坐PATCO橫跨Ben Franklin Bridge。

此外，德拉瓦河灣管理局(Delaware River and Bay Authority)也早在2013年、2017年於新州塞勒姆郡和德拉瓦州紐卡斯爾郡之間的德拉瓦紀念大橋(Delaware Memorial Bridge)的雙向車道上，安裝了車牌識別器。

總檢察長辦公室先前稱，警方以人工操作方式搜尋車牌，速度比自動程式慢得多；自動識別程式每分鐘可掃描、查驗數百塊車牌。

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