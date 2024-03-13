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最新調查公布 新州學校隱瞞教師不當行為

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州州府調查委員會日前公布的最新報告發現，由於法律不齊全，讓不少學校可以隱瞞教育工作者的不當行為，並讓這些教育工作者得以隱瞞不當行為，繼續工作。

一名科學老師因指控幫學生按摩背部，並握女學生的手而退休；一名小學老師因為不讓學生上廁所，並抓住學生衣服遭處分；一名科學老師屢次不當稱讚學生並要求女學生在他面前彎腰且討論口交遭訓斥；根據新出爐報告，校方隱瞞了以上這些老師的不當行為，讓他們在其他學區找到工作。

委員會審查了近90起，遭指控或被判犯下不當性行為或虐待未成年人的案件，包括審查人事紀錄並聽取學校管理人員的證詞，同時還針對七個學區內100多所學校的近期招聘的紀錄進行抽樣調查。

「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)調查指出，受到調查的問題教師，能輕易的轉到其他公立學校教書，且學校管理人員對此都保持沉默。

新州早在2018年通過了新法律，給予學校官員權力，讓他們可以針對受指控有虐待和不當性行為的教師，向其他學區發出警告，同時也要求學校須向前雇主詢問該教師在離職前是否受到任何調查。

支持在2018年簽署成法律的共和黨籍議員韋伯(Jay Webber)表示：「學校官員必須了解、閱讀並執行法律；但目前看起來他們並沒有落實。」

調查委員會發現，州政府並沒有對此進行監督與執法，也沒有標準化的資訊報告或核實程序，且過於依賴有不當行為的教育工作者自己坦承。

學區 新澤西州 退休

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