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新澤西州天納福來合唱團 龍的傳人迴響熱烈

記者孫影真／新州報導
第二場「龍的傳人」演唱會，在天納福來老人中心舉行，前排坐者左起：傅家瓊、楊徽蘋、張稚、蔡旭豪。（主辦方提供）
第二場「龍的傳人」演唱會，在天納福來老人中心舉行，前排坐者左起：傅家瓊、楊徽蘋、張稚、蔡旭豪。（主辦方提供）

新澤西州天納福來合唱團日前連續舉辦三場年度演唱會，在Englewood Library、Tenafly Senior Center、與Ridgewood Library 等三個城鎮圖書館與老人中心演出，一向支持台僑活動的Tenafly市長Mark Zinna出席了第二場演唱會。

Zinna感謝合唱團對社區的貢獻，為龍年的新春慶祝活動增色。90歲的觀眾樂嘉馨表示，合唱團的和聲優美動聽，團員的語言功力了得，有如享受了一場音樂盛宴。

天納福來合唱團「龍的傳人」演唱會，Tenafly市長Mark Zinna(右八)...
天納福來合唱團「龍的傳人」演唱會，Tenafly市長Mark Zinna(右八)出席第二場演唱會賀年。（主辦方提供）

演唱會演唱10首曲目囊括了中、英、法、拉丁等四種語言，包括「鄧麗君組曲」、「龍的傳人」等四首中文歌、「Fly me to the moon」、葛萊美得獎作曲家Eric Whitacre的「海豹搖籃曲」、「Never Enough」等三首英文歌、莫札特「聖體頌」以拉丁文呈現、以及法文歌曲「讓拉辛之雅歌」，曲曲動聽，迴響熱烈。

「我願是滿山的杜鵑，只為一次無憾的春天」，蔣勳的感人情詩「願」，由冉天豪譜曲，捎來暖春的祝福，詞曲優美，令人心動；「愛神組曲」結合了1947年周璇「愛情的箭」和1977年崔苔菁「愛神」兩首膾炙人口的流行曲，輕快好聽；巴赫「G String上的詠歎調」的演唱，以無伴奏、無歌詞Acappella方式呈現，令人耳目一新，中場青年音樂家蔡旭豪應邀鋼琴獨奏，凸顯爐火純青的彈琴功力。

巴赫「G String上的詠歎調」的演唱，以無伴奏、無歌詞Acappella方式...
巴赫「G String上的詠歎調」的演唱，以無伴奏、無歌詞Acappella方式呈現，令人耳目一新。（記者孫影真／攝影）

天納福來合唱團成立於2007年，由旅居新州北部一群熱愛合唱的華人所組成，並定期舉辦演唱會，演唱多種語言名曲，目前由青年歌唱家張稚擔任指揮，新州歌唱比賽冠軍楊徽蘋任音樂總監。合唱團每週五晚上七點，於Tenafly Senior Center練唱，歡迎愛好合唱的朋友們加入，請洽團長傅家瓊，電郵：[email protected]，或楊徽蘋，電話：(201)790-1760。

楊徽蘋(左三)是中文學校名師，學生與家長齊來道賀。（記者孫影真／攝影）
楊徽蘋(左三)是中文學校名師，學生與家長齊來道賀。（記者孫影真／攝影）

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