新澤西州天納福來合唱團 龍的傳人迴響熱烈

第二場「龍的傳人」演唱會,在天納福來老人中心舉行,前排坐者左起:傅家瓊、楊徽蘋、張稚、蔡旭豪。(主辦方提供)

新澤西州 天納福來合唱團日前連續舉辦三場年度演唱會,在Englewood Library、Tenafly Senior Center、與Ridgewood Library 等三個城鎮圖書館與老人中心 演出,一向支持台僑活動的Tenafly市長Mark Zinna出席了第二場演唱會。

Zinna感謝合唱團對社區的貢獻,為龍年的新春慶祝活動增色。90歲的觀眾樂嘉馨表示,合唱團的和聲優美動聽,團員的語言功力了得,有如享受了一場音樂盛宴。

天納福來合唱團「龍的傳人」演唱會,Tenafly市長Mark Zinna(右八)出席第二場演唱會賀年。(主辦方提供)

演唱會演唱10首曲目囊括了中、英、法、拉丁等四種語言,包括「鄧麗君組曲」、「龍的傳人」等四首中文歌、「Fly me to the moon」、葛萊美得獎作曲家Eric Whitacre的「海豹搖籃曲」、「Never Enough」等三首英文歌、莫札特「聖體頌」以拉丁文呈現、以及法文歌曲「讓拉辛之雅歌」,曲曲動聽,迴響熱烈。

「我願是滿山的杜鵑,只為一次無憾的春天」,蔣勳的感人情詩「願」,由冉天豪譜曲,捎來暖春的祝福,詞曲優美,令人心動;「愛神組曲」結合了1947年周璇「愛情的箭」和1977年崔苔菁「愛神」兩首膾炙人口的流行曲,輕快好聽;巴赫「G String上的詠歎調」的演唱,以無伴奏、無歌詞Acappella方式呈現,令人耳目一新,中場青年音樂家蔡旭豪應邀鋼琴獨奏,凸顯爐火純青的彈琴功力。

巴赫「G String上的詠歎調」的演唱,以無伴奏、無歌詞Acappella方式呈現,令人耳目一新。(記者孫影真/攝影)