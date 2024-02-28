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賓州華人僑團聯盟龍年春節聯歡宴會 暨第四屆新領導班子就職典禮

費城訊／圖文：彭林
全體聯盟共同主席合影
全體聯盟共同主席合影

賓州華人僑團聯盟（以下簡稱“聯盟”）於2月25日，在南費城華達酒樓舉辦2024龍年春節聯歡會暨第四屆新領導班子就職典禮。中國駐紐約總領館僑務處副主任殷民俊、領事王程，賓州、費城政府官員，費城社區僑領以及各界人士500余名嘉賓出席活動。

在莊嚴的中美兩國國歌中，聯歡宴會拉開帷幕。會議由聯盟共同主席金魁明、周筠筠主持。聯盟卸任秘書長朱楓首先致卸任辭，他感謝到場的嘉賓，同時感謝了在任以來各位共同主席對其的支持，並向在座人員送上了龍年的新春祝福。他回顧了聯盟自2016年成立以來的發展，多年來，聯盟多次舉辦了有關政治、經濟和文化等方面的大型活動，從而推動賓州華人向心力、凝聚力以及民族自豪感。

隨後，卸任執行主席沈丕權，新任執行主席陳展遠、新任秘書長張子愛依次發言，他們說，聯盟取得的成績是各共同主席們共同努力的結果，感謝聯盟成員對其的信任，期許繼續團結協作，服務僑胞鄉親，推動各僑團相互尊重，為社區辦好事、做實事，弘揚中華文化，支持祖（籍）國的發展建設，支持中國和平統一大業，為中美人文交流和經貿合作作出積極貢獻。

賓州州長亞裔委員會主席陳威向聯盟頒發了賓州州長賀函；賓州參議員Nikil Saval向聯盟主要領導人頒發了賓州參議院表揚狀；賓州州議員Joe Hohenstein向聯盟領導人頒發了州議會表揚狀。

殷民俊副主任、賓州政府衛生平權委顧問孫一、賓州州議員Joe Hohenstein、Anthony Bellmon，費城市議員Mark Squilla、Rue Landau、Nicolas O’Rourne，賓州眾議員Tarik Khan，賓州亞裔商會會長David Oh，美國陸軍中校陳其華，協勝公會元老陳姿等紛紛發言， 肯定了聯盟的城市影響力，展現了旅美僑親和僑團的尚義重情、團結友愛、充滿活力的良好形象。期望繼續發揮獨特的橋梁作用，在新一屆領導班子的帶領下，廣泛凝聚僑心僑力，在中美經貿合作、文化交流和各領域務實合作中再譜新篇。

聯盟榮譽執行主席盧文斌致答謝辭。文娛節目由共同主席倪忠、鍾麗珍主持。開心、富貴、喜悅、歡樂、費城姐妹舞隊獻上精彩的集體舞，增添了節日的喜慶。

據瞭解，聯盟致力於建設一個社區和諧交流，共同努力的平台，從而幫助華人社區更好的融入美國主流社會，促進中美兩國友誼與發展。聯盟鼓勵並支持華裔參政議政，為賓州華裔發聲。同時，在促進海峽兩岸和平統一，友好交流方面也做出努力。

在殷民俊（中）鑒證下，新任及卸任領導班子交接印鑒，右1、2為卸任秘書長朱楓、卸任...
在殷民俊（中）鑒證下，新任及卸任領導班子交接印鑒，右1、2為卸任秘書長朱楓、卸任執行主席沈丕權，左2、1為新任執行主席陳展遠、新任秘書長張子愛

賓州 費城 華人 亞裔 華裔

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