新州1高中狼師性虐2生 學區600萬元和解

新州溫斯洛高中(Winslow Township High School)。(新州溫斯洛高中2008年畢業班臉書)

溫斯洛鎮學校(Winslow Township Schools)與兩名前學生達成600萬元的和解，兩名學生控訴他們多年來一直被一名前高中教師性侵，該教師持續提供他們金錢並帶他們去高級餐廳。

據信這是自2019年新州 通過延伸訴訟時效法以來，該州公立學區 最大規模的民事和解；2019年通過的法律允許兒童性虐待的受害者到年滿55歲以前，都能控告他們的施虐者。

代表兩名受害者的律師巴爾丹特(John Baldante)稱這是重要的和解，「這些兒童性虐待的受害者現在得以發聲。」

前艾吉伍德高中(Edgewood High School)學生德爾蓋西歐(Michael Delguercio)、格斯曼(Matthew Grossman)2021年各自提起民事訴訟，他們也希望能分享自己的經歷，鼓勵其他受害者出面控訴。

德爾蓋西歐、格斯曼相隔數周提出訴訟，聲稱他們在1998年至2003年期間，受到札克力亞(Nicholas Zaccaria)的侵犯；札克力亞是艾吉伍德高中的社會研究與歷史教師(艾吉伍德高中現改名為Winslow Township High School)，也是一名戲劇顧問，兩名受害者皆參與戲劇社團。

德爾蓋西歐和格斯曼表示，他們受到嚴重創傷，所以直到最近才願出面；刑事指控的訴訟時效已過，因此他們提出民事訴訟。

根據訴訟，兩人控訴自己成為札克力亞性虐待的目標，札克力亞分別帶他們到牛排館及義大利 餐廳用餐，並給他們來自戲劇工作組零用金帳戶的金錢。

訴訟記錄：「札克力亞在學校和學校所屬房產內對學生情感操縱，並習慣性觸摸、親吻及性虐待學生。」

現已75歲的札克力亞拒絕對此訴訟案做出回應。