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曾嚴重違規 新州1療養院易名重開遭調查

編譯盧炯燊╱綜合報導

曾是新澤西州最大的一家療養院，2022年因有嚴重健康及安全違規，遭州政府勒令停業後，該療養院東主在原址易名開設了另一療養院，然而近日再因安全問題遭到調查。

負責調查醫療補助欺詐的州審計長辦公室證實，上個月已向薩塞克斯郡(Sussex County) 的Limecrest護理院東主發出通知，要求與控制這家療養院的公司終止關係，否則護理中心會失去新州的醫療補助。

此外，州衛生部門建議聯邦醫療保險及醫療補助服務中心(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services)向經營Limecrest護理院的Alliance Holdings公司罰款100萬元。

據悉，Limecrest護理院存在安全違規行為，對住客的健康和安全構成直接危害，一名住客之前因等待數天都無法獲得治療新冠的藥物而不幸死亡。

這家有159個床位的護理院去年9月爆發新冠疫情，七名住客死亡，66名住客及工作人員受感染，當局11月勒令停止接收新住客，同時要求聘請顧問來管理護理院以做好防止感染。

媒體發現Limecrest的前身是同由Alliance公司經營的Woodland護理中心。Woodland被視為新州最大的護理院，然而在2022年新冠疫情期間，住客死亡人數急劇失控，有17具死者屍體甚至遭隨意放置，之後政府下令關閉。

Woodland關閉後，Alliance在原址易名Limecrest重新營運。

療養院 聯邦醫療保險 疫情

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