賓州高速路通行費漲5% 維州也擬增加4成

賓州 高速公路通行費即日起再調漲5%，自2009年以來，該州高速公路收費不但每年都漲價，在未來的27年還會持續調漲。維州 杜勒斯機場 (Dulles Airport)附近高速路的通行費，也擬在近期內調升約4成至8.1元的歷史新高。

賓州高速路一般車輛的新通行費，將從每部4.4元增至4.7元；E-ZPass 則從1.8元調高到1.9元。

根據賓州收費公路委員會的數據，儘管費用調漲，但賓州每哩0.15元的通行費，依然比全國平均通行費低3分。

至於為何調漲價格？自2007年以來，高速公訴不斷向賓州交通廳償還債務，當時賓州通過第44 號法案，要求高速公路、橋樑和公共交通每年支付4.5億元。兩年後，批准了通行費可每年調漲。

賓州收費公路委員會財務長德雷爾(Rick Dreher) 表示，為了還債，通行費將繼續增加，直到2051年。不過通行費增幅預計將逐漸減少。2025年的年增長率將為5%，2026年可望降到4%，2027年續減至3.5%，2028年至2051年，每年增長率則是3% 。

想要減少通行費支出，建議盡量使用E-ZPass，約可省下60%的費用。

若未照規定支付通行費達四次以上，或未支付的通行費累計達250元以上，賓州交通廳可能會暫停該車輛的登記。若要檢查是否未付通行費，可上官網查詢：https://reurl.cc/VNRXKN。

維州方面，營運杜勒斯機場附近格林威收費公路(Dulles Greenway Toll)，全長14哩的這段公路通行費，計畫從現行的尖峰時段5.8元調高到8.1元，而非尖峰時段的通行費，也將從5.25元提高到6.4元。

這項漲價計畫9日舉行聽證會，吸引許多居民前往出席，此外，該計畫也可在1月10日前，向在南賴丁自由高中舉行的聽證會上，居民將有機會表達他們對這項變化的看法。

公開聽證會定於下午 6 點舉行。 此外，公眾也可在1月24日前，向維州公司委員會(State Corporation Commission，SCC)就收費請求，在該委員會官網提出書面意見，網址：https://shorturl.at/fiwY5。