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費城爵克索大學涉以哈歧視 教育部調查

記者張聲肇／綜合報導
賓州費城的爵克索大學因以哈戰爭引發校園歧視事件，受到教育部調查。(美聯社)
賓州費城的爵克索大學因以哈戰爭引發校園歧視事件，受到教育部調查。(美聯社)

又一所大學因以哈戰爭引發校園歧視事件，受到調查，教育部民權處上周宣布對賓州費城的爵克索大學(Drexel University)啟動調查，但未透露細節。

該校校長弗萊(John Fry)20日通知全校師生，民權處調查的是「據報」有人騷擾猶太裔學生，特別是「2023年10月10日雷斯街學生宿舍某寢室門口的縱火事件。」

弗萊特別強調，校方也想知道縱火的動機，是「偏見，歧視，還是仇恨？這些都是不能見容於本校的」價值觀。校方調查結果如何，甚至調查是否已經結束，目前都不得而知。

教育部發言人20日重申11月啟動調查的聲明，說10月7日以哈衝突爆發後，好幾所大學院校和公立高中發生反猶太和仇視伊斯蘭事件，「全國各地反猶太、反伊斯蘭、反阿拉伯及其他形式的歧視事件，以驚人的速度增加，本部將積極處理。」

爵克索大學承諾，會確保全校學生、教職員和研究人員能在「安全、包容與歡迎」的環境中成長、發展。「本校不容忍偏見、歧視和騷擾，會和教育部民權處充分合作，配合調查。」

教育部調查的學校包括羅格斯大學、賓州伊斯頓的拉法葉學院、賓州大學。賓州大學是全國針對言論自由和反猶太主義問題，辯論最激烈的學校。該校校長馬季爾(Liz Magill)本月5日赴國會作證，答覆眾議員史戴凡尼克(Elise Stefanik )提問，引發爭議後辭職。她說，呼籲種族屠殺猶太人是否違反賓州大的言行標準，要看做此呼籲的「前後脈絡」，才能斷定。

馬季爾也公布了對抗反猶太的政策，但仍迫於壓力而辭職。

猶太 賓州 歧視

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