我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

新州小鎮建人工草皮球場 砍掉15棵老橡樹

編譯黃祖綺／綜合報導
新澤西州蒙特克萊爾鎮伍德曼球場近日為了新建人工草坪運動場，砍掉了15棵百年橡樹，引起當地居民反對。(Montclair Public Schools)
新澤西州蒙特克萊爾鎮伍德曼球場近日為了新建人工草坪運動場，砍掉了15棵百年橡樹，引起當地居民反對。(Montclair Public Schools)

新澤西州蒙特克萊爾鎮(Montclair)的伍德曼球場(Woodman Field)附近，近日新建人工草坪運動場，砍掉了15棵百年橡樹，引起Champlain Terrace街上居民的反對。

為新建人工草皮而遭砍伐的15棵紅橡樹和白橡樹，樹齡在150到200年間，多年來一直為蒙特克萊爾高中的一角提供綠蔭。

在Champlain Terrace住了一輩子的居民艾莉森薩金特(Allison Sargent)說，她一生中每天向窗外望去，都可以看到這些樹，現在要被砍掉令她感到非常不捨。

伍德曼球場的人造草坪引發各界爭論，學區希望改建人造草坪，因為維護成本較低，但部分居民則是擔心人造草坪可能有害。

Champlain Terrace的居民表示，他們不斷提出相關替代方案，希望可以保護樹木和草地，但建議都沒被採納。薩金特說在和教育委員會的溝通中，居民不斷提供資源和解方，但總是被敷衍。

反對者表示，這應是屬於蒙特克萊爾高中體育中心的改造計畫，應得到規畫委員會和都市計畫委員會的批准。但教育委員會堅稱伍德曼球場是學區財產，不需要市政府批准。學校則是透過發言人表示，該學區已取得所需之許可。

另一位反對者安娜格羅斯曼(Anna Grossman)描述，工作人員一早7點出頭就帶著電鋸來到這裡，拿著電鋸沿著街道奔跑，就像是在進行一場戰鬥。格羅斯曼同時是蒙特克萊爾永續環保組織負責人。

格羅斯曼表示，這項計畫除了造成樹木損失之外，另一大問題是人造場地底層含有化學物質所揮發的毒性。而支持人造草皮的人則是認為，人造草皮運動場不但減少用水和維護成本，也避免使用農藥和化肥，同時增加了場地開放時間。

此計畫經費來自蒙特克萊爾居民於2022年批准的1億8800萬元預算。

學區 教育 新澤西州

上一則

穿名牌外套遭持槍搶劫 華府連3人受害

下一則

維州威郡擬建上億元室內運動場 兩黨意見分歧

延伸閱讀

開車進紐約要多繳15元 「堵車費」惹毛一干人

開車進紐約要多繳15元 「堵車費」惹毛一干人
18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138
解決教師荒 新州當教師 免基本能力測驗

解決教師荒 新州當教師 免基本能力測驗
居民自種大麻 新州州長表開放態度：總有一天會合法

居民自種大麻 新州州長表開放態度：總有一天會合法

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

2023-11-26 16:11
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功