新州小鎮建人工草皮球場 砍掉15棵老橡樹

新澤西州蒙特克萊爾鎮伍德曼球場近日為了新建人工草坪運動場，砍掉了15棵百年橡樹，引起當地居民反對。(Montclair Public Schools)

新澤西州 蒙特克萊爾鎮(Montclair)的伍德曼球場(Woodman Field)附近，近日新建人工草坪運動場，砍掉了15棵百年橡樹，引起Champlain Terrace街上居民的反對。

為新建人工草皮而遭砍伐的15棵紅橡樹和白橡樹，樹齡在150到200年間，多年來一直為蒙特克萊爾高中的一角提供綠蔭。

在Champlain Terrace住了一輩子的居民艾莉森薩金特(Allison Sargent)說，她一生中每天向窗外望去，都可以看到這些樹，現在要被砍掉令她感到非常不捨。

伍德曼球場的人造草坪引發各界爭論，學區 希望改建人造草坪，因為維護成本較低，但部分居民則是擔心人造草坪可能有害。

Champlain Terrace的居民表示，他們不斷提出相關替代方案，希望可以保護樹木和草地，但建議都沒被採納。薩金特說在和教育 委員會的溝通中，居民不斷提供資源和解方，但總是被敷衍。

反對者表示，這應是屬於蒙特克萊爾高中體育中心的改造計畫，應得到規畫委員會和都市計畫委員會的批准。但教育委員會堅稱伍德曼球場是學區財產，不需要市政府批准。學校則是透過發言人表示，該學區已取得所需之許可。

另一位反對者安娜格羅斯曼(Anna Grossman)描述，工作人員一早7點出頭就帶著電鋸來到這裡，拿著電鋸沿著街道奔跑，就像是在進行一場戰鬥。格羅斯曼同時是蒙特克萊爾永續環保組織負責人。

格羅斯曼表示，這項計畫除了造成樹木損失之外，另一大問題是人造場地底層含有化學物質所揮發的毒性。而支持人造草皮的人則是認為，人造草皮運動場不但減少用水和維護成本，也避免使用農藥和化肥，同時增加了場地開放時間。

此計畫經費來自蒙特克萊爾居民於2022年批准的1億8800萬元預算。