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新州2035年起禁售汽油新車 估2030年前會有超過9萬輛電動車上路

編譯陳韻涵／綜合報導
新州新能源法案擬要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車，估計新州2030年前會有超過9萬輛電動車上路。(路透)
新州新能源法案擬要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車，估計新州2030年前會有超過9萬輛電動車上路。(路透)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)辦公室行政官員日前證實，新州新能源法案將要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車，提前推動2026年開始實施的一系列強化汽車銷售新規範。

新澤西州環境保護廳22日在期限截止前一天，向行政法辦公室(Office of Administrative Law)提交「進階乾淨能源車II」(Advanced Clean Cars II)計畫，其內容規定2026年上市的2027年式輕型車，都必須遵守部分零排放車輛規定。

新澤西州跟隨加州的腳步，倡議生產轎車、輕卡車與多功能車的車廠未來幾年生產插電混合動力車(Plugin Hybrid Vehicle)，亦即可使用汽油和電力的車款，最終在十年內達到100%零逸散電動車的目標。

這項法規明定，2027年銷售的51%新車必須是電動車。

獨立智庫「新澤西州政策觀點」(New Jersey Policy Perspective)的運輸與氣候政策分析師安博斯(Alex Ambrose)表示，「新澤西州需要降低溫室氣體逸散和空氣汙染，這項消息宣布後，我們沒有必要再龜速走在慢車道，眼睜睜的看著其他州在潔淨能源政策方面超越我們。」  

安博斯強調，交通逸散輛自2020年開始上升，新澤西州約占整體溫室氣體逸散量的35%。

氣候倡議人士20日歡慶市府採納「進階乾淨能源車II」，估計新澤西州2030年前會有超過9萬輛電動車上路。

維權團體「塞拉俱樂部」(Sierra Club)的新澤西州分部主任安裘莉‧拉莫斯-布索(Anjuli Ramos-Busot)表示，「輕型車占一氧化碳和碳排放的一大部分」。

拉莫斯-布索接著說，「遺憾新澤西州的環境正義社區與擁擠道路交織在一塊，特別是進入北澤西、靠近紐約市的道路，而進階乾淨能源車II可以挽救生命。」

新州新能源法案擬要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車。圖為Tesla充電站...
新州新能源法案擬要求2035年起銷售的所有新車必須是電動車。圖為Tesla充電站。(美聯社)

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