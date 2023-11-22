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疑精神異常 新州34歲男弒雙親

編譯徐薏茹／綜合報導
疑似有精神問題的弑親嫌犯摩格魯。(Ocean County Jail)
疑似有精神問題的弑親嫌犯摩格魯。(Ocean County Jail)

新澤西州海洋郡(Ocean County) 34歲居民摩格魯(Michael Mulgrew)在家中拿刀刺死雙親，據NJ Advance Media自警方獲得的消息，他的父母當天原本計畫帶他尋求心理健康諮詢。

據報導，11月1日晚間6時30分左右，摩格魯的69歲母親雪爾麗·摩格魯(Cherly Mulgrew)致電巴尼蓋特(Barnegat)警局「行動精神科緊急檢測服務」(Mobile Psychiatric Emergency Screening Services，PESS)，表示她的兒子正經歷心理健康問題，請PESS出面為兒子評估。

警方表示，當他們抵達位於巴尼蓋特林肯大道(Lincoln Avenue)的住家時，摩格魯已經徒步離家。當晚11時雪爾麗又致電警方，表示摩格魯已自行返家，情緒已經冷靜，她會在隔日上午帶摩格魯去看醫生。

根據海洋郡檢察官辦公室發布的消息，隔日上午11時左右警方接獲雪爾麗通報前往其住宅，她再度為兒子尋求心理健康協助。員警抵達時看見摩格魯離開，隨後接近前門時，注意到現場有血跡。雪爾麗及其71歲丈夫麥可·摩格魯(Michael Mulgrew)被發現陳屍臥室，附近還發現一把刀。

當局表示，摩格魯隨後被發現在西灣大道(West Bay Boulevard)和剛寧河路(Gunning River Road)附近遊蕩，立即被逮捕拘留。

摩格魯表示，他相信家人會傷害他，於是他在刺死父母前一晚離開家裡，當他返回時，一場爭執使他攻擊父母，他從廚房中拿刀攻擊雙親。

之後摩格魯將兩人的遺體拖進臥室內，打包行李後離開房屋。

 摩格魯被控兩項謀殺罪和與武器相關的罪名，目前被關押於海洋郡監獄。

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