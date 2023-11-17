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2024龍年藝術展作品召集 頒獎日期2024年1月28日

紐約訊
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由大石溪亞裔協會主辦 (AAAGSB.org) ，布魯克海文鎮亞裔指導委員會和布魯克海文鎮鎮長辦公室協辦第四屆農曆新年藝術展開始召集作品了！農曆新年是全世界數十億人慶祝的節日，標誌著春天的到來和新的一年的開始。 2024年是龍年，龍是十二生肖之一，象徵權力、好運和成功。

主題：作品應遵循農曆新年、龍年或慶祝春天的主題。

要求：提交內容向所有紐約州居民開放，並將根據四個組別進行獎勵：K-5 年級、6-9 年級、10-12 年級和成人。

展覽：在布魯克海文鎮及其 AANHPI 顧問委員會的支持下，所有接受的藝術品將於 2024 年 1 月 8 日至 1 月 28 日在布魯克海文市政廳二樓藝術畫廊展出。

所有藝術家及其家人和朋友將被邀請參加2024年1月28日的慶祝龍年暨頒獎典禮。每個年齡段的一、二、三等獎得主將被公佈，並附上若干榮譽獎。 每位藝術家，無論排名如何，都將收到布魯克海文鎮辦公室頒發的感謝證書。

作品提交細則

提交指南：提交截止日期為2023年12月29日。評審日期為2023年12月30日。評審團由韓沁（藝術家，石溪大學藝術系兼職教授）和來自教育機構或博物館的藝術總監。

必須以藝術家的名字提交作品。請使用未被防火牆封鎖的電子郵件地址。年幼的兒童餐與者可以會得到家長或老師的幫助。

每件提交的作品都需要單獨填表。在檔案名稱中包含藝術家的姓名，便於檢索。

每人最多提交3份作品。

作品要求：最大藝術品尺寸為 24 x 24 英寸，包括框架尺寸。

可接受的格式包括雕塑和二維視覺藝術形式（例如繪畫、素描、版畫、雕塑、混合媒體和可以高清晰度打印的數碼藝術）。

不接受需要大量組裝的藝術品。 所有藝術品在交付時必須完整併裝備完好（藝術品上附有框架和挂線）。

如果您的作品入選本次展覽，如何交付藝術品的說明將發送至申請時用的電子郵箱。 藝術品將於2024年1月初安裝並展出至1月28日。如有任何疑問，請致信 [email protected] 與我們聯繫。

雕塑 亞裔 紐約州

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