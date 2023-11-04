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華人醫療服務部11/8免費網絡健康講座　肺腑之談 - 肺癌手術和胸外科手術面面觀

新澤西訊
圖為Dr.Richard Lazzaro
圖為Dr.Richard Lazzaro

11月是肺癌防治月，肺癌是癌症第一殺手，而華裔是肺癌高發人群，包括不吸煙的亞裔女性罹患肺癌的比例更是一直高居不下，這些都要讓我們對肺癌提高警惕。華人醫療服務部（Chinese Medical Program）將在11月8日晚上7 PM為大家帶來肺癌預防與治療方面的網絡醫療講座: “肺腑之談 ——肺癌手術和胸外科手術面面觀”。這次特別邀請到胸外科手術專家Richard Lazzaro，MD，FACS，他專長肺癌手術，以及各種胸腔手術，是非常難得的機會。林偉如醫生將一如既往為大家提供即時中文翻譯。

講座內容如下：

肺癌的預防與治療，肺癌手術，機器人輔助微創胸腔鏡手術，食道手術，氣管手術，氣管支氣管軟管成形術，重症肌無力及胸腺切除術，胸腺瘤等多種胸腔手術。

日期：11月8日, 時間：美東時間 晚上7 PM ；Zoom Meeting ID：973 2988 4255 Access Code: 043600 ；電話收聽： 609-262-3063，密碼： 973 2988 4255；Zoom Link：https://rwjbh-org.zoom.us/j/97329984255?pwd=YWRJSEFHVEtlZlErYlQ1cWNkOFNuQT09

更多相關資訊請聯係華人醫療服務部：732-923-5057

圖為林偉如醫師
圖為林偉如醫師

華人 癌症 亞裔 華裔 zoom

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