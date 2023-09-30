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新州海濱小屋30年飆漲逾15倍 65萬購入千萬出售

編譯俞仲慈／綜合報導
澤西海岸凡是位於海灘或濱海的房產，由於物件稀少景觀佳，房價動輒千萬元起跳。(美聯社)
澤西海岸凡是位於海灘或濱海的房產，由於物件稀少景觀佳，房價動輒千萬元起跳。(美聯社)

據詢問報(The Inquirer)報導，新澤西州澤西海岸一棟海景第一排的海濱小屋，屋主在30年前以65萬元價格購入，如今竟以1000萬元脫手，漲幅高達1420%，獲利驚人。

澤西海岸的海濱老屋目前所剩無幾，這棟位於五月岬郡(Cape May County)度假小鎮斯通港(Stone Harbor)的海濱小屋一掛牌出售，立刻受到關注；因為物件稀有，最終以1000萬元高價成交。

稅務資料顯示，1954年建成的三房海濱小屋，上次交易是在1993年，當時屋主以65萬8000元買下，歷經30年，轉手獲利超過900萬元。

經手此筆房屋交易的房地產經紀人維扎德(Jack Vizzard)透露，這棟小屋在影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)1993年主演的經典電影「費城」(Philadelphia)最後一幕曾驚鴻一瞥，不過屋主換人後，小屋原貌可能不復存在。

雖然尚不清楚新屋主是否打算維持原貌或遷移小屋，甚至拆除重建，維扎德表示：「我相信新屋主已經和建築師聯繫。」

據了解，海濱小屋位於斯通港111街，可以俯瞰保護斯通港的沙丘，但維扎德透露新屋主可能期望進一步居高臨下，以取得更佳的視野。

新屋主為保護個人隱私，不對外公布真實身分，但維扎德強調，買家絕非附近鄰居；至於前屋主售屋是因為年事已高，想要另覓一處更適合的住處。

據了解，斯通港和鄰近阿瓦隆(Avalon)是澤西海岸熱門地段，當地凡是位於海灘或濱海的房產動輒千萬元起跳，維扎德坦言：「這裡只有約200棟海濱房屋，所以只要掛牌出售，在當地就是一件大事，現在的房屋愈蓋愈大，就是要把空間利用最大化。」

新澤西州 費城 隱私

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