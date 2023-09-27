羅文大學「Uwill」平台 24小時照護學生心理健康

羅文大學校園。(取材自臉書)

新澤西州 羅文大學(Rowan University)今年秋季將添增「Uwill」心理衛生危機支援平台，協助有需要的學生；顧問在這個遠距醫療平台上每天24小時上線，他們都是有牌照的心理健康 專業人士，擁有豐富臨床經驗；本項服務對學生們免費提供。

「NJ.com」報導，羅文大學自2017年以來，共有四名學生自校園附近的同一停車大樓跳樓自殺，引發大學社區的憂懼；2021年11月，最後一起自殺事件傳出後，學生們還辦一場集會，要求校方改善服務、提供資訊。

「羅文健康中心」主任愛咪‧霍奇(Amy Hoch)拒絕談論2021年11月以來還有沒有學生在校園輕生一事；她表示，心理健康及安寧都影響大家，自己的心理安寧可能會影響他人的，她認為在國內對心理健康一事提升關注，極為重要。

斯托克頓大學(Stockton University)最近調查發現，近半數30歲以下受訪人表示，新冠疫情 打擊到他們的心理健康；研究發現世代差異很大，年輕的住校生更可能表示，疫情影響到他們的心理健康，需要治療。年紀在18到29歲的受訪者表示，疫情造成他們心理出毛病，或者惡化，比率達45%；相形下年紀65歲或更長者只有13%。

新澤西州由新冠疫情紓困金撥出1000萬元，進行Uwill計畫，讓學生們取得管道，接受有牌照心理健康工作人士的協助；心理健康師們組成網絡，而且專精於跟多文化人群、少數群體合作。

斯托克頓學者艾莉莎‧莫理斯(Alyssa Maurice)表示，全面統計疫情造成的傷害、真正找出疫情如何造成人們心理受害，實在很重要，如此若是碰到下次公衛危機，才能有所準備；「一旦我們了解得更好，就可以做得更好，希望藉由研究所得，未來能採取行動，紓解一些這類影響」。