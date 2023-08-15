知囚犯欲自殺不作為 新州監獄判賠家屬150萬

新澤西州海洋郡監獄明知受刑人有自殺傾向而不作為，以致後者2010年在獄中自縊身亡，新澤西州最高法院裁決郡政府賠償死者遺孀150萬元。(路透)

新澤西州 海洋郡監獄 明知受刑人康佛提(Kenneth Conforti)有自殺傾向而不作為，以致後者2010年在獄中自縊身亡，新澤西州最高法院上周判決，海洋郡政府賠償死者遺孀150萬元。

法院陪審團2018年裁定，海洋郡矯治局及所屬醫療人員怠忽職守，間接造成康佛提之死，應賠償他太太凱羅安(Carol Ann Conforti)150萬元。郡政府引述該州法律提出上訴，說依法郡政府有免責權。但最高法院法官以4比2票數，裁決原告律師所提的證據，不在州法免責範圍之內。

法庭檔案顯示，康佛提因夫妻失和而被妻子向法院申請禁令。2010年9月，他回家探望耳聾又患有唐氏症的小兒子，違反了禁止返家令而被送進監牢。

他在牢裡，告訴醫護人員，婚姻問題、酗酒問題和手術過仍很嚴重的背痛，他時常感到｢有如鞭笞鑽刺之痛｣，這一切令他感覺人生無望也無助。獄方開具治療酗酒和疼痛的藥物給他，也給他更好的床墊，過一陣子，乾脆放他出獄。

但不到一周，他又被捕，理由同樣是違犯禁制令。他二度入獄後，沒告訴獄方前述病痛和心理痛苦仍在。但最高院 法官表示，監獄管理人員明顯保有他的舊檔案。

二度入獄後，獄方先給他睡雙人床，後來把他轉到「只能睡地板」的牢房。

2010年10月16日，他請監獄醫療人員治療他的背痛，但獄方人員只叫他到醫務室拿Motrin或Tylenol(普拿疼)止痛藥。四天後，他寫了一封遺書給雙親，把房門關住，窗戶擋住，用被單上吊自殺。

康佛提家人請專家出庭作證。專家說，獄方應有辦法防止他自殺；「首先，應認知他有自殺傾向。其次，沒有好好監視有自殺傾向的囚徒。何況，1999年以後，就不曾更新自殺防治作業守則。」

法庭檔案顯示，監獄管理人員連獄裡有多少人自殺過，都說不上來。