酒駕撞死護士 前新州警判囚5年

酒醉駕車撞死護士，把屍體載回家又送回現場的新澤西州紐瓦克市警局前警員桑地亞哥(左二)，被判五年監禁。(截取自NBC4 New York畫面)

新澤西州 一名警察酒駕撞死一名護士後，卻將遺體載返家，與父母商討後，再將遺體載回現場；事後被控12項重罪，日前被判刑五年監禁；期間他在庭上希望獲得死者家屬道歉，死者父母也對他表示寬恕。

事發於2021年11月1日凌晨3時，紐瓦克(Newark)警局26歲警員桑地亞哥(Louis Santiago)當天休假，飲酒後駕車載著表弟古茲曼(Alberto Guzman)在花園州速公路(Garden State Parkway)路肩撞上護士戴姆卡(Damian Dymka)，造成對方當場死亡。據悉死者剛參加完萬聖節 派對，身上仍穿著萬聖節服裝。

桑地亞哥後來與古茲曼一道將戴姆卡遺體載返家中，在與母親及也是紐瓦克警察的父親商量後，又把遺體載返現場並報警。

桑地亞哥、他的父母及古茲曼事後均遭檢方控告，2022年7月，大陪審團決定不起訴他的母親，但依然起訴其餘人等。

桑地亞哥被控12項重罪，但他只承認二級駕車殺人罪、二級處理遺體不當罪及二級公務員不當行為(酒駕)等三項罪名。古茲曼及老桑地亞哥被指控篡改證據和相關罪行。

紐瓦克埃塞克斯郡(Essex County)法官2日舉行量刑聆訊，檢察官 形容桑地亞哥當晚的行為是卑鄙及令人厭惡，毫不關心死者，直斥他只知保護自己及掩飾自己的錯誤行為，意圖逃避法律懲罰。

桑地亞哥在法庭上向死者家人及朋友道歉，承認當晚的行為不可原諒，又說作為一名執法人員不應酒後開車，也應該明白到車禍後所要採取的行動，但仍辯稱當時完全驚慌而不知所措。

死者戴姆卡的父親表示原諒桑地亞哥，「你是個年輕人，有機會改過。」量刑聆訊結束後，戴姆卡父親在法庭外表示這個量刑是公平的。