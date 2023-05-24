新州佛光山 書香歌聲緬懷星雲大師

愛迪生分會會長李蔓玲(左三)帶領六對菩提眷屬代表，朗誦星雲大師「為自然生態祈願文」摘錄。 (黃慧菁 / 攝影)

佛光山開山祖師星雲法師 圓寂百日前夕，新州佛光山與國際佛光會新澤西 協會14日舉辦讚頌會，回顧他的身影與言教，以朗誦他的著作、演唱人間音緣歌曲來緬懷，跨越不捨與悲傷，將人間佛教的精神由平面的文字，活化為立體的行動，從練習、排演到讚頌會登場，讓每位參與者能深化他的教誨，並與他接心。

常住法師有仁法師帶領大眾唱「三寶頌」。 (熊佳 / 攝影)

常住法師有仁法師出席觀禮，帶領大眾唱「三寶頌」，向開山祖師星雲法師行禮後，節目從回顧與思念開始，「一顆永恆的星」唱出他的慈心悲願，如明燈、如星空、如雲水，伴隨我們永傳世間；「師父頌」影片，歌聲中伴隨的是他一生弘化人間的身影，令人動容。

新澤西協會會長童振邦朗誦「星雲詩」。(熊佳 / 攝影)

朗誦「星雲詩」：「點點的星能擴大人生，片片的雲象徵自由。」他的法身如星如雲，無時不在。「伊是阮生命的哇靠」台語朗誦娓娓道出「佛陀的教導是我們生命的依靠」。

張春梅師姐(右一)的佛光家庭祖孫三代親子同台演譯「三好歌」。 (黃慧菁 / 攝影)

星雲法師對人間佛教、三好、四給、五和的言教，三種語言朗誦後，佛光家庭祖孫三代親子登場，手持「做好事、說好話、存好心」牌子，小朋友「三好歌」的律動，展現出人間佛教的生動活潑。朗誦「生命的藥方」；「十修歌」除了朗誦，還以「望春風」曲調和「黃梅調」演唱。

節目總策畫及司儀陳宜文督導。 (熊佳 / 攝影)

適逢母親節 ，逾百位出席佛光山開山祖師星雲法師讚頌紀念會，內容選用包含國語、英語、西語、菲律賓語等多種語言，以及台語、粵語、客家話等方言來朗誦星雲法師著作，希望能給每一位與會者一個因緣，聽到與自己相應的大師言教而獲益、受用。

將近一小時的回顧與熏習，有如一場人間佛教讀書會，此景應在行解並重，三學增上的佛光道場有。樂聲響起大家齊聲高唱「佛光山之歌」。

從坐在觀眾席到這次上台參與朗誦，愛迪生分會副會長鄭愛碧說，做義工是行的實踐，參與讀書會是解的熏習，他收穫的是對事不再那麼執著，懂得寬容、感恩、知足，廣結善緣，開心過每一天。