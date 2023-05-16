公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認
新澤西州公立學校的學生必須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺症和水痘等多種疾病的疫苗，也允許父母出於宗教原因選擇不接種；但共和黨籍州參議員哈莉‧謝皮西 (Holly Schepisi) 指責民主黨籍州長墨菲(Philip Murphy)政府，試圖藉健康法規期限即將屆滿，偷偷地作出改變；墨菲政府則反駁並無其事。
事緣最近有幻燈片演示並引發討論，指州政府衛生部計畫更新如何應對傳染病的健康法規，包括要求學生接種疫苗的要求，與聯邦疾病防治中心(CDC)的指引看齊，即建議學童也接種新冠、流感及人類乳突病毒(HPV)疫苗。
這些說法引起了共和黨議員的強烈抗議，擔心在未徵求父母意見的情況下推出新的要求。
經常批評墨菲的謝皮西抨擊州政府，從未向立法機關成員或家長說明會作出重大政策變革，而是偷偷摸摸展開， 進一步侵蝕了父母的權利。
共和黨籍州參議員特斯塔 (Mike Testa) 也要求墨菲澄清有關計畫的意圖，同時指責墨菲藉此輸送利益。他與謝皮西都希望在2025年墨菲州長任期屆滿時，爭取接替其職，因此抨擊墨菲不遺餘力。
新州衛生部通訊主任艾維斯(Dalya Ewais)12日對此發聲明，強調目前尚未正式提議對現行規則作任何修改，重申任何提議的修改都必須經過官方規則制定程序，包括為期60天徵求意見。
艾維斯還說，州衛生部並不建議對幼兒園至12年級學生必需注射新的疫苗(例如新冠、流感及HPV疫苗)。
墨菲辦公室未有對衛生部門的說法置評。
2021年10 月，加州成為全美第一個要求學童必須接種新冠疫苗才能上課的州份，墨菲當時表示，儘管州政府會保留這個選項，但預計不會採取這個做法。
根據新州最新數據顯示，在2021-22學年，由幼兒園到6年級的46萬7000名學童裡，已完全接種所規定的疫苗約為93%，較5年前的近95%有所下降。
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