公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認

新澤西州共和黨籍州參議員懷疑州府私下更改要求學生接種疫苗規定，但遭州府否認。(歐新社)

新澤西州公立學校的學生必須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺症和水痘等多種疾病的疫苗 ，也允許父母出於宗教原因選擇不接種；但共和黨 籍州參議員哈莉‧謝皮西 (Holly Schepisi) 指責民主黨籍州長墨菲(Philip Murphy)政府，試圖藉健康法規期限即將屆滿，偷偷地作出改變；墨菲政府則反駁並無其事。

事緣最近有幻燈片演示並引發討論，指州政府衛生部計畫更新如何應對傳染病的健康法規，包括要求學生接種疫苗的要求，與聯邦疾病防治中心(CDC)的指引看齊，即建議學童也接種新冠、流感 及人類乳突病毒(HPV)疫苗。

這些說法引起了共和黨議員的強烈抗議，擔心在未徵求父母意見的情況下推出新的要求。

經常批評墨菲的謝皮西抨擊州政府，從未向立法機關成員或家長說明會作出重大政策變革，而是偷偷摸摸展開， 進一步侵蝕了父母的權利。

共和黨籍州參議員特斯塔 (Mike Testa) 也要求墨菲澄清有關計畫的意圖，同時指責墨菲藉此輸送利益。他與謝皮西都希望在2025年墨菲州長任期屆滿時，爭取接替其職，因此抨擊墨菲不遺餘力。

新州衛生部通訊主任艾維斯(Dalya Ewais)12日對此發聲明，強調目前尚未正式提議對現行規則作任何修改，重申任何提議的修改都必須經過官方規則制定程序，包括為期60天徵求意見。

艾維斯還說，州衛生部並不建議對幼兒園至12年級學生必需注射新的疫苗(例如新冠、流感及HPV疫苗)。

墨菲辦公室未有對衛生部門的說法置評。

2021年10 月，加州成為全美第一個要求學童必須接種新冠疫苗才能上課的州份，墨菲當時表示，儘管州政府會保留這個選項，但預計不會採取這個做法。

根據新州最新數據顯示，在2021-22學年，由幼兒園到6年級的46萬7000名學童裡，已完全接種所規定的疫苗約為93%，較5年前的近95%有所下降。