我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州共和黨籍州參議員懷疑州府私下更改要求學生接種疫苗規定，但遭州府否認。(歐新社)
新澤西州共和黨籍州參議員懷疑州府私下更改要求學生接種疫苗規定，但遭州府否認。(歐新社)

新澤西州公立學校的學生必須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺症和水痘等多種疾病的疫苗，也允許父母出於宗教原因選擇不接種；但共和黨籍州參議員哈莉‧謝皮西 (Holly Schepisi) 指責民主黨籍州長墨菲(Philip Murphy)政府，試圖藉健康法規期限即將屆滿，偷偷地作出改變；墨菲政府則反駁並無其事。

事緣最近有幻燈片演示並引發討論，指州政府衛生部計畫更新如何應對傳染病的健康法規，包括要求學生接種疫苗的要求，與聯邦疾病防治中心(CDC)的指引看齊，即建議學童也接種新冠、流感及人類乳突病毒(HPV)疫苗。

這些說法引起了共和黨議員的強烈抗議，擔心在未徵求父母意見的情況下推出新的要求。

經常批評墨菲的謝皮西抨擊州政府，從未向立法機關成員或家長說明會作出重大政策變革，而是偷偷摸摸展開， 進一步侵蝕了父母的權利。

共和黨籍州參議員特斯塔 (Mike Testa) 也要求墨菲澄清有關計畫的意圖，同時指責墨菲藉此輸送利益。他與謝皮西都希望在2025年墨菲州長任期屆滿時，爭取接替其職，因此抨擊墨菲不遺餘力。

新州衛生部通訊主任艾維斯(Dalya Ewais)12日對此發聲明，強調目前尚未正式提議對現行規則作任何修改，重申任何提議的修改都必須經過官方規則制定程序，包括為期60天徵求意見。

艾維斯還說，州衛生部並不建議對幼兒園至12年級學生必需注射新的疫苗(例如新冠、流感及HPV疫苗)。

墨菲辦公室未有對衛生部門的說法置評。

2021年10 月，加州成為全美第一個要求學童必須接種新冠疫苗才能上課的州份，墨菲當時表示，儘管州政府會保留這個選項，但預計不會採取這個做法。

根據新州最新數據顯示，在2021-22學年，由幼兒園到6年級的46萬7000名學童裡，已完全接種所規定的疫苗約為93%，較5年前的近95%有所下降。

疫苗 共和黨 流感

上一則

陳淑玲 接掌美東南區北一女校友會

下一則

維州勞登郡免費「春季農場遊」 5/20登場

延伸閱讀

航運業設中商貿避險機制

航運業設中商貿避險機制
新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元
新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新州穆迪信評 13個月來第4度上調
遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」
德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴
為何華裔官員屢被找碴

為何華裔官員屢被找碴

熱門新聞

新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」