新州休閒大麻店 本周再增2家

新澤西州又增加兩家大麻店，使得全州的休閒用大麻商店總數達到27家。圖為一名顧客在Bloomfield一家大麻店選購。(Getty Images)

新澤西州 本周再開兩家合法休閒大麻 店，讓大麻市場店數增到27家，超過21歲的成年人可以合法購買。

「NJ.com」報導，新開的兩家大麻店分別是「全方位解案」(Holistic Solutions)以及「山谷健康」(Valley Wellness)，分別在1日、3日開門營業。

兩家大麻店老闆都是女性，兩人沒有連鎖關係，都是新澤西本地人；兩家店幾個月前開張，販售藥用大麻。山谷健康的老闆是莎拉‧特朗特(Sarah Trent)，2022年11月開店；全方位解案的老闆是蘇珊‧尼科森(Suzan Nickelson)，她是在新澤西開大麻店的第一位非裔 ，剪綵典禮是在今年2月，適巧在「非裔歷史月」(Black History Month)。

尼科森設在肯頓郡(Camden County)的店早晨8時30分開門，先賣藥用大麻到10時30分，接下來病人及21歲以上成年消費都可以買，晚間9時30分打烊；店只收現金，附近也沒自動提款機。

山谷健康是新澤西第一家大麻自營店，也是薩默塞特郡(Somerset County)第二家大麻零售店。

特朗特表示，還是以藥用大麻客戶為優先，包括自動排在最前頭、依然能取得折扣產品；每日早上8時到10時只賣藥用大麻，過後再賣一般休閒用成人客戶，商店晚間7點打烊。

山谷健康在店內提供免費諮詢，也可事先與店內藥劑師或藥物知識不錯的員工電話預約，店家鼓勵用網站訂購、付款。