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費城華埠強烈反對76人隊建球館 市長肯尼：將進行全面評估

編譯盧炯燊／綜合報導
NBA費城76人隊計畫耗資13億元在中心城市(Center City)興建新的場館，引起華埠社區強烈反對。費城市長肯尼12日宣布將就這項計畫，展開獨立、全面的評估。(美聯社)
NBA費城76人隊計畫耗資13億元在中心城市(Center City)興建新的場館，引起華埠社區強烈反對。費城市長肯尼12日宣布將就這項計畫，展開獨立、全面的評估。(美聯社)

NBA職籃費城76人隊計畫耗資13億元在中心城市(Center City)興建新的場館，計畫引起廣泛關注及爭議，尤其是華埠社區強烈反對。

市長肯尼(Jim Kenney)宣布將就這項計畫所帶來的影響、機遇及挑戰等，展開獨立、全面的評估。

肯尼表示，儘管這項計畫是個令人興奮的機遇，但任何計畫在向前推進之前，必須了解它對周圍社區所產生的影響。

76人隊的發展夥伴76 Devcorp透過發言人表示，完全同意展開全面評估，並期待與市府領導層合作。它原計畫在6月可獲得市府批文，現在押後到今年秋天。

這個運動場館計畫選在Market Street East的一片荒涼地帶，透過公共交通連接，76 Devcorp認為這個投資及開發，將會為該區帶來龐大的發展機遇。

新場館從市政廳起共占四個街區，分別是10街、11 街、市場街(Market Street)及費伯街(Filbert Street)，並旁及華埠所在的卡士伯街(Cuthbert Street)。但華埠居民及社區領袖強烈反對在自己的社區門口興建這樣一個場館。

亞裔美國人聯合會(Asian Americans United)的臨時執行董事帕特爾(Neeta Patel)批評場館開發商蓄意將計畫保密，是個惡意行為，因此很高興市府全面評估該計畫對華埠、周邊社區乃至整個費城的影響。

她說，城市中心的任何發展必須考慮到費城及費城市民的最大利益，然而對運動場館的廣泛分析表明，它為費城帶來的經濟利益微乎其微。

肯尼的市長任期即將結束，新市長選舉將在5月16日舉行，預料這個場館計畫會成為選舉議題之一。

帕特爾說，社區組織已制定了自己的提案，概述了計畫所帶來的影響，希望在評估時確保公正、全面審查該項目所帶來的經濟、社會和文化影響。

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