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Edison 黃金地段 絕佳店面/全新5臥3浴單家庭 請勿錯過

本報新澤西訊

堅持在同一地點，服務新州中部已有40年歷史的Realty World America Agency，其負責人Louis Trenta他本人從小就在Edison長大，對此地區的每一吋土地都瞭如指掌，兼以社區關係良好，客人如果要在此區買、賣各種單家庭、多家庭、公寓及辦公樓或店面出租等，找到他一定都能得到滿意的服務。

  近期房地產市場上，待售屋數量少，需求旺盛的Edison地區尤其短缺，該公司適時推出一棟全新建造，剛剛完工上市的5臥3浴單家庭(如圖1)，售價$728,000，位於鬧中取靜的Edison中心地區，步行可達小學及H Mart，開放式空間寬敞明亮，現代化新穎內裝，全屋木地板光可鑑人，兩套分控冷暖設備，外加全新大冰箱、洗碗機、抽油煙機、洗烘衣機…配備周全，買家過戶立可拎包入住，如此良機稍縱即逝，請勿猶豫，趕緊致電約看。

  另有一棟原售小家電退休的商業樓(如圖2) 出租，位於距H Mart不遠的27號公路鬧街街口，3千餘呎店面 + 1000呎倉庫 + 26個停車位，適各類用品零售，也可改裝為醫務診所、洗籠、洗衣店或各類餐飲小食…都是賺錢黃金地點，月租僅 $7500 (外加triple net) ，意者請儘速約看，手慢無喔。

  進一步查詢或約看請速洽Realty World America Agency，電話：732-985-78949(英文)，917-456-7922(中文) 。

退休 房地產 新州

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