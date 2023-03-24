寰宇植牙中心60年經驗 “一站式”植牙為您省時省力省錢

寰宇牙科榮獲2022年度Ford Lee最佳商業名人堂殊榮

寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)擁有超過60年歷史。年植牙總量超過 1萬顆為東海岸首屈一指。榮獲TOPDENTISTS官方認證的頂級牙科；2022年度Ford Lee最佳商業名人堂等殊榮。寰宇提供包括華語等10種語言服務。“一站式”植牙更是被大家稱讚。為您省時省力省錢，牙冠、牙橋的製作都在中心完成。

寰宇擁有絕對的價格優勢，中心設有自己的牙齒製作實驗室，可以直接量身製做牙冠、牙橋、植牙和假牙，為病患省略了運輸的時間和成本，更省下了昂貴的中間費用。而大多數診所把牙冠等部件送到其他醫療器具公司去製作，價格會因為流程複雜而上漲，如果出現問題調整及更換更是浪費時間。

寰宇植牙中心具備最先進的3D全口牙檢查掃描設備，一般牙醫診所只有普通的X光機。3D掃描可以拍攝口腔斷層，精準呈現口腔影像包括神經位置，並在電腦中建構出植牙區的立體結構。這樣在植牙中大大提高成功率與準確度，保障植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定。

寰宇還特別為華人 提供最好的優惠方案與12個月無息貸款 方案。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，這就是“一站式植牙”優勢的完美體現。

寰宇植牙提供急診服務，免費諮詢，一流的口腔外科醫師以及牙周病專家為您提供全方位的服務。Fort Lee診所: 201-461-0003; 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所: 201-374-1900;99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621